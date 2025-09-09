На инцидент уже отреагировали в мире. Детали сообщает 24 Канал.

Смотрите также Признает ли Израиль Голодомор и как евреи воюют в ВСУ: интервью с послом Михаэлем Бродским

Как мир отреагировал на удар по Катару 9 сентября?

Катар и ХАМАС

Власти Катара заявили, что не потерпит никакого нарушения суверенитета страны, поэтому оставляет за собой право реагировать на это "откровенное нападение" и "акт государственного терроризма". Для подготовки ответа там создали юридическую группу.

Безответственное поведение Израиля не останется незамеченным... Израиль нацелился на государство-посредника, роль которого признают все партнеры,

– отметили в МИД Катара.

Поэтому после атаки Катар не ведет переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа.

В то же время в ХАМАС заявили, что израильский удар не заставит их изменить свою позицию в переговорах. Зато атака якобы доказывает, что Беньямин Нетаньяху не хочет мира. Также палестинская организация опровергла слухи о смерти своих лидеров.

США

Ранее израильские СМИ сообщали, что Дональд Трамп был осведомлен о запланированном ударе и дал на него свое разрешение. Перед операцией спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф проинформировал Катар.

Решение о нападении на Доху было принял премьер-министр Нетаньяху, это не было мое решение,

– подчеркнул американский президент.

Он якобы очень озабочен местом проведения израильской атаки. Трамп заверил катарцев, что подобное не повторится, и считает, что инцидент может стать возможностью для установления мира.

Турция

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Они обсудили атаку на переговорную группу ХАМАСа и возможные совместные ответные меры.

Турецкий лидер осудил действия Израиля, заявив, что это имело целью углубить региональный конфликт и нарушило суверенитет Катара. Он выразил соболезнования родственникам погибших и подтвердил поддержку от своей страны.

Израиль атаковал столицу Катара: что известно