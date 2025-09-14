Американский лидер не использовал все рычаги влияния на Израиль и Россию. Администрация Трампа показала, что она готова оказывать давление только на слабых союзников, но не на противников, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Война Путина против Запада: Politico назвало причину, почему Россия не прекратит вооруженную агрессию

Как Трамп теряет лицо в попытках завершить войну в Украине?

С началом своего второго правления в Белом доме Дональд Трамп настаивал на полном прекращении огня в Украине. Однако в Москве решительно отвергали это предложение. Никакие запугивания санкциями со стороны президента США, ни обещания выгодного экономического сотрудничества не повлияли на позицию Кремля.

Едва ли не каждый телефонный разговор Трампа и Путина завершался массированными ударами по Украине. Американский политик или замалчивал эти обстрелы, или только выражал "недовольство".

На саммите в Аляске 15 августа вместо того, чтобы заставить российского диктатора остановить боевые действия, Дональд Трамп поддался ему, фактически отказавшись от своего требования прекращения огня. Президент США согласился с главой Кремля, что сначала должно быть заключено мирное соглашение, а тогда уже остановлены боевые действия.

Даже после того, как президент США аплодисментами и красной дорожкой встретил военного преступника на Аляске, Россия не только не прекратила массированные удары по Украине, а наоборот – усилила.

10 сентября российские дроны атаковали Польшу, и страна – член НАТО впервые была вынуждена сбивать вражеские беспилотники. Дональд Трамп вяло отреагировал на этот инцидент, предположив, что оккупанты могли ошибиться.

В середине августа президент США дал Путину две недели на то, чтобы встретиться с Зеленским. Однако этот ультиматум диктатор тоже проигнорировал. Вынужден как-то реагировать на неуступчивость главы Кремля, 13 сентября Трамп заявил, что готов к серьезным санкциям России. В то же время он выдвинул невыполнимое условие – все европейские страны должны полностью прекратить закупку российской нефти, а страны НАТО должны ввести тарифы от 50% до 100% на Китай, пока продолжается война в Украине.

В Конгрессе подготовили законопроект, который должен нанести сокрушительный удар по российской экономике. Однако сопротивляется его принятию.

Вместо давления на Китай – главного клиента российской энергетики – он поднял тарифы против Индии, союзника США, за закупку нефти у Москвы.

Политик также воздерживается от передачи Киеву американских вооружений: несмотря на продажу оружия европейским странам для Украины, сам США напрямую не предоставляют их.

Кроме того, Пентагон не позволяет Украине применять ракеты ATACMS для ударов по территории России, как это делал Байден в конце каденции.

Как Трамп позорится на Ближнем Востоке?

Так же, как войну в Украине, Трамп часто обещал закончить конфликт в Газе. Зимой в начале своего срока президенту США удалось добиться перемирия между Израилем и ХАМАС. Однако длилось оно не долго. Террористы отказались возвращать израильских заложников и разоружаться, а Тель-Авив в ответ возобновил боевые действия против палестинских боевиков.

Удар Израиля по представителям ХАМАСа в Катаре, которые встречались для обсуждения предложений Трампа о прекращении боев в Газе и освобождении заложников, показал, что Дональд Трамп потерял рычаги влияния на стороны конфликта.

Наибольшее влияние на Израиль Трамп имел в июне, когда американские бомбардировщики уничтожили иранский ядерный комплекс в Фордо и еще два объекта, чего Израиль самостоятельно вряд ли достиг бы. Этот успех, по словам бывших дипломатов, дал Трампу дополнительные рычаги в отношениях с Беньямином Нетаньяху.

Впрочем, Трамп не стремится идти на жесткий конфликт с израильским премьером. По словам чиновников, Нетаньяху умело использует лесть, чтобы оставаться в фаворе президента. Тем временем Израиль готовится к новому наступлению на город Газа, который премьер назвал "последним важным оплотом" ХАМАСа.

Президент Трамп говорит, что хочет завершить войну в Газе, но сделал немного, чтобы этого достичь, и даже способствовал ее затягиванию, в частности разговорами о переселении палестинцев, недостаточным вниманием к гуманитарному кризису и молчаливым согласием на операцию в Газе, которая ставит под угрозу заложников,

– заявил бывший чиновник Пентагона Даниэль Шапиро.

Какой вывод?

Представители администрации Трампа настаивают, что президент полностью контролирует внешнюю политику, приводя примеры, когда США помогали останавливать или снижать напряженность в конфликтах, в частности между Индией и Пакистаном или Камбоджей и Таиландом.

По словам советников, личные отношения Трампа с Путиным и Нетаньяном создают для него дипломатические возможности, а их порча была бы контрпродуктивной. Однако эксперты отмечают: личных связей недостаточно для завершения войн, особенно российско-украинской.