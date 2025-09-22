Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Франции во время его выступления на 80 сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Что сказал Макрон о Палестине?

Макрон анонсировал, что в Палестине впоследствии откроют французское посольство.

Я смогу принять решение об открытии посольства в государстве Палестина, как только все заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены, а также будет установлено прекращение огня,

– сказал он.

Президент Франции также подчеркнул, что прямо сейчас "пришло время прекратить войну в Газе, резню, смерть".

"Пришло время отдать должное палестинскому народу", – добавил Макрон.

В почти 90 муниципалитетах Франции в честь признания Палестины уже подняли ее флаги.

Впоследствии принц Монако, что на юге Франции, также заявил об официальном признании Палестины.

Обратите внимание! Государство Палестина сейчас признают около 150 из 193 государств-членов ООН. Между тем против этого выступают, в частности, США и Израиль.

