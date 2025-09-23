О чем заявил американский президент, какие громкие тезисы раздавались в рамках мероприятия и какие позиции были озвучены, рассказывает 24 Канал.
О чем заявил Трамп?
Американский лидер назвал Китай и Индию основными спонсорами российской войны в Украине. Я призываю все страны прекратить разработку биологического и ядерного оружия, Он добавил, что предложил так называемому верховному лидеру Ирана полное сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана. Режим ответил продолжением постоянных угроз соседям и интересам США интересам некоторых крупных стран, находящихся рядом. Сегодня многие бывшие военные командиры Ирана, фактически, я могу сказать, что почти все они, уже не с нами, они мертвы", – добавил он. "Это не добавляет России престижа. Это делает ее плохой. Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и убивают от 5000 до 7000 солдат с обеих сторон. Еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч молодых людей, а в городах, где стреляют ракетами и сбрасывают дроны, гибель гораздо меньше. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Эта война никогда не должна была состояться. Она показывает, что такое лидерство, что плохое лидерство может сделать со страной", – заявил Трамп. Он добавил, что будет введение жестких тарифов в случае отказа России закончить войну. Американский президент признал, что был убежден в скором окончании войны в Украине из-за его близких отношений с Владимиром Путиным. Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не произошло, "Признание Палестины – это очень большой подарок ХАМАС за их зверства", – сказал он. Сегодня существует серьезная опасность для нашей планеты, чем самое мощное и самое разрушительное оружие, когда-либо созданное человеком, По его словам, еще во время своего первого президентского срока он считал борьбу с этими угрозами своим приоритетом, начиная с Ирана. Президент США в выступлении на Генассамблее заявил, что прошло 6 лет с момента его последнего выступления в ООН, назвав свой первый срок "процветающим и мирным временем". "С того дня пушки войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из крупнейших кризисов нашего времени", – сказал он. "Я пришел сюда сегодня, чтобы предложить руку американского лидерства и дружбу любойлюбой стране в этой ассамблее, которая готова присоединиться к нам в создании более безопасного и процветающего мира, и это будет гораздо более счастливый мир с гораздо лучшим будущим, которое находится в пределах нашей досягаемости, но чтобы этого достичь, мы должны отказаться от неудачных подходов прошлого и работать вместе, чтобы противостоять некоторым из самых больших угроз в истории", – подчеркнул американский президент. Я положил конец семи войнам, а ООН ни в одном из случаев не помогла, По его словам, "все говорят", что он должен получить Нобелевскую премию мира "за каждое из этих достижений". "Для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые живут и растут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не гибнут в бесконечных и бессмысленных войнах. Мне важно не выигрывать награды, а спасать жизни", – добавил он. Президент США заявил, что на саммите НАТО в июне по его просьбе почти все члены Альянса официально обязались увеличить расходы на оборону с 2% до 5% ВВП. По его словам, это сделало НАТО гораздо сильнее и мощнее, чем когда-либо прежде. "Наше сообщение очень простое. Если вы нелегально въезжаете в Соединенные Штаты, вы попадаете в тюрьму или возвращаетесь туда, откуда приехали, а может, даже дальше", – заявил он. Он также призвал все правительства защищать своих граждан от мигрантов. Президент США подчеркнул, что Европа уже оказалась в ужасной ситуации из-за этого. Также американский лидер похвастался, что его страна "успешно отбила вторжение мигрантов" в страну. Президент США решил выступать без суфлера. Он добавил, что Америка имеет самую сильную экономику, границы, войско, дружбу и дух. И вообще, это золотой век Америки.
Американский лидер поднял вопрос ядерного оружия
Трамп думал, что война между Украиной и Россией будет лишь небольшой схваткой
Президент США признал, что ожидал другого от мирного процесса в Украине
Трамп раскритиковал признание Палестины
Трамп заявил об угрозе планете
Президент США упрекнул ООН
Трамп обратился к нелегальным иммигрантам
Трамп начал с критики администрации Джо Байдена
