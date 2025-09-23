О главных событиях и заявлениях, которые прозвучали на полях Генассамблеи, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Киев "не ждет чудес" от визита Зеленского в США и его встречи с Трампом, – Reuters
Что происходит на Генассамблее ООН?
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время открытия общих дебатов Генассамблеи не упомянул Россию как государство-агрессора, которое ведет войну против Украины В то же время он отметил, что гражданских лиц в Украине убивает "непрерывное насилие". В Украине непрерывное насилие продолжает убивать гражданских лиц, разрушает гражданскую инфраструктуру и угрожает глобальному миру и безопасности. Я высоко ценю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны работать над полным прекращением огня и справедливым и длительным миром в соответствии с Уставом ООН, ее резолюций и международного права, 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН – принял участие в открытии. Голос Украины здесь в эти дни будет звучать особенно сильно – ради возвращения наших детей, гарантий безопасности и усиления давления на РФ. Сделаем все, чтобы наши дипломатические позиции, наша армия, поддержка наших людей были еще сильнее, Он добавил, что важно, чтобы все встречи, запланированы на полях Ассамблеи, дали результат, а самое главное – действовать вместе. Президент также поблагодарил всех, кто с Украиной и готов работать дальше ради мира. Генассамблея открылась выступлением генсека ООН Антониу Гутерриша. После него выступила президент Генассамблеи Анналена Бербок. Сессию речей лидеров стран начал президент Бразилии Лула да Сильва. За ним ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Каждый докладчик будет выступать не более 15 минут. Сегодня на саммите выступят такие страны: Выступление президента Украины Владимира Зеленского ожидается завтра, 24 сентября. Дональд Трамп также прибыл в штаб-квартиру ООН. На заседание Генассамблеи прибыли глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Также там присутствует и спецпредставитель президента США Кит Келлог. Украинская делегация на Генассамблее ООН: смотрите видео Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Сначала запланированы выступления генсека ООН Антониу Гутерреша, секретаря Анналены Бербок, президента Бразилии Лулы да Сильвы, а уже потом президента США Дональда Трампа.
Генсекретарь ООН не упомянул о России
– все, о чем упомянул он в своем почти получасовом выступлении.
– написал Зеленский.
На Генассамблее начались выступления лидеров стран
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время открытия общих дебатов Генассамблеи не упомянул Россию как государство-агрессора, которое ведет войну против Украины
В то же время он отметил, что гражданских лиц в Украине убивает "непрерывное насилие".
В Украине непрерывное насилие продолжает убивать гражданских лиц, разрушает гражданскую инфраструктуру и угрожает глобальному миру и безопасности. Я высоко ценю недавние дипломатические усилия Соединенных Штатов и других стран. Мы должны работать над полным прекращением огня и справедливым и длительным миром в соответствии с Уставом ООН, ее резолюций и международного права,
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН – принял участие в открытии. Голос Украины здесь в эти дни будет звучать особенно сильно – ради возвращения наших детей, гарантий безопасности и усиления давления на РФ. Сделаем все, чтобы наши дипломатические позиции, наша армия, поддержка наших людей были еще сильнее,
Он добавил, что важно, чтобы все встречи, запланированы на полях Ассамблеи, дали результат, а самое главное – действовать вместе.
Президент также поблагодарил всех, кто с Украиной и готов работать дальше ради мира.
Генассамблея открылась выступлением генсека ООН Антониу Гутерриша. После него выступила президент Генассамблеи Анналена Бербок.
Сессию речей лидеров стран начал президент Бразилии Лула да Сильва. За ним ожидается выступление президента США Дональда Трампа. Каждый докладчик будет выступать не более 15 минут.
Сегодня на саммите выступят такие страны:
Выступление президента Украины Владимира Зеленского ожидается завтра, 24 сентября.
Дональд Трамп также прибыл в штаб-квартиру ООН.
На заседание Генассамблеи прибыли глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Также там присутствует и спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Украинская делегация на Генассамблее ООН: смотрите видео
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН.
Сначала запланированы выступления генсека ООН Антониу Гутерреша, секретаря Анналены Бербок, президента Бразилии Лулы да Сильвы, а уже потом президента США Дональда Трампа.