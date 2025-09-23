Про головні події та заяви, які прозвучали на полях Генасамблеї, розповідає 24 Канал.
Що відбувається на Генасамблеї ООН?
Генасамблея відкрилася виступом генсека ООН Антоніу Гутерріша. Після нього виступила президентка Генасамблеї Анналена Бербок. Сесію промов лідерів країн почав президент Бразилії Лула да Сильва. За ним очікується виступ президента США Дональда Трампа. Кожен доповідач виступатиме не більше 15 хвилин. Сьогодні на саміті виступлять такі країни: Виступ президента України Володимира Зеленського очікується завтра, 24 вересня. Дональд Трамп також прибув до штаб-квартири ООН. На засідання Генасамблеї прибули голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз та спецпосланник Трампа Стів Віткофф. Також там присутній і спецпредставник президента США Кіт Келлог. Українська делегація на Генасамблеї ООН: дивіться відео Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН. Спершу заплановані виступи генсека ООН Антоніу Гутерреша, секретаря Анналени Бербок, президента Бразилії Лули да Сільви, а вже потім президента США Дональда Трампа.
