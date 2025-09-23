Про головні події та заяви, які прозвучали на полях Генасамблеї, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Київ "не чекає чудес" від візиту Зеленського до США і його зустрічі з Трампом, – Reuters

Що відбувається на Генасамблеї ООН?