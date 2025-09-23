Про головні події та заяви, які прозвучали на полях Генасамблеї, розповідає 24 Канал.

Що відбувається на Генасамблеї ООН?

17:09, 23 вересня

На Генасамблеї почалися виступи лідерів країн

Генасамблея відкрилася виступом генсека ООН Антоніу Гутерріша. Після нього виступила президентка Генасамблеї Анналена Бербок.

Сесію промов лідерів країн почав президент Бразилії Лула да Сильва. За ним очікується виступ президента США Дональда Трампа. Кожен доповідач виступатиме не більше 15 хвилин.

Сьогодні на саміті виступлять такі країни:

  • Індонезія – президент Прабово Субіанто
  • Туреччина – президент Реджеп Таїп Ердоган
  • Перу – президент Діна Ерсілія Болуарте Зегарра
  • Йорданія – король Абдалла II ібн аль-Хусейн
  • Південна Корея – президент Дже Мьон Лі
  • Катар – емір Шейх Тамім бін Хамад Аль Тані
  • Суринам – президент Дженніфер Герлінгс-Сімонс
  • Литва – президент Гітанас Науседа
  • Португалія – президент Марселу Ребелу де Соуза
  • Уругвай – президент Яманду Орсі
  • Словенія – президент Наташа Пірц Мусар
  • Казахстан – президент Касим-Жомарт Токаєв
  • Південна Африка – президент Сиріл Матамела Рамафоса
  • Узбекистан – президент Шавкат Мірзійоєв.

Виступ президента України Володимира Зеленського очікується завтра, 24 вересня.

17:07, 23 вересня

Дональд Трамп також прибув до штаб-квартири ООН.

17:01, 23 вересня

На засідання Генасамблеї прибули голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз та спецпосланник Трампа Стів Віткофф.

Також там присутній і спецпредставник президента США Кіт Келлог.

16:54, 23 вересня

Українська делегація на Генасамблеї ООН: дивіться відео

16:07, 23 вересня

Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН.

Спершу заплановані виступи генсека ООН Антоніу Гутерреша, секретаря Анналени Бербок, президента Бразилії Лули да Сільви, а вже потім президента США Дональда Трампа.