Нинішня зустріч може бути менш напруженою, ніж деякі попередні візити Зеленського до Сполучених Штатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Не лише Трамп: про що Зеленський говоритиме під час зустрічей наступного тижня
Чому переговори Трампа та Зеленського можуть не бути успішними?
Днями Володимир Зеленський виступатиме в ООН, де говоритиме про посилення підтримки партнерів у боротьбі проти Росії. Тоді ж у Нью-Йорці він має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.
Володимир Зеленський говоритиме з ним про нові санкції США проти Росії вже 23 вересня, за день до виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Однак посадовці не очікують простих рішень щодо протидії Росії та налаштовані працювати над дипломатичним вирішенням конфлікту. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що поїздка Зеленського в Нью-Йорк – це лише прагматична дипломатія.
Хотілося б, щоб це було доцільніше, але простих рішень конфліктів такого масштабу ніколи не буде. Тому я думаю, що ми всі не повернемося з Нью-Йорка з простими рішеннями. І ми продовжуватимемо наполегливо працювати після Нью-Йорка,
– сказав Кислиця в коментарі Reuters.
Також Україна ініціювала проведення саміту, присвяченого окупованому Росією Кримському півострову України. Ймовірно, таким чином Київ підкреслює свою позицію, що Україна не визнає півострів російським.
Варто зазначити! 23 вересня о 23:00 за Київським часом почнеться засідання Ради Безпеки ООН високого рівня з обговоренням російської війни проти України. У ній візьме участь Володимир Зеленський.
Що відомо про візит Зеленського до Нью-Йорка?
Володимир Зеленський 22 вересня прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН та планує зустріч з Дональдом Трампом.
На полях саміту відбудеться майже два десятки зустрічей із лідерами країн Європи та з Трампом.
Зеленський візьме участь у саміті щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та обговорить з партнерами кроки для завершення війни. Раніше Україна з партнерами говорила про гарантії безпеки, які наразі є тільки на словах – над їхньою розробкою партнери продовжують працювати.
Зеленський під час свого візиту зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Мова йшла про зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну. Окремо лідери говорили про питання торгівельно-економічної співпраці та зацікавленості казахстанських компаній у відновленні України.
Володимир Зеленський планує провести перемовини з президентом США Дональдом Трампом, головою Генасамблеї Анналеною Бербок, президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, лідером Мозамбіку Даніелем Шапу, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.