Нинішня зустріч може бути менш напруженою, ніж деякі попередні візити Зеленського до Сполучених Штатів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому переговори Трампа та Зеленського можуть не бути успішними?

Днями Володимир Зеленський виступатиме в ООН, де говоритиме про посилення підтримки партнерів у боротьбі проти Росії. Тоді ж у Нью-Йорці він має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський говоритиме з ним про нові санкції США проти Росії вже 23 вересня, за день до виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Однак посадовці не очікують простих рішень щодо протидії Росії та налаштовані працювати над дипломатичним вирішенням конфлікту. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що поїздка Зеленського в Нью-Йорк – це лише прагматична дипломатія.

Хотілося б, щоб це було доцільніше, але простих рішень конфліктів такого масштабу ніколи не буде. Тому я думаю, що ми всі не повернемося з Нью-Йорка з простими рішеннями. І ми продовжуватимемо наполегливо працювати після Нью-Йорка,

– сказав Кислиця в коментарі Reuters.

Також Україна ініціювала проведення саміту, присвяченого окупованому Росією Кримському півострову України. Ймовірно, таким чином Київ підкреслює свою позицію, що Україна не визнає півострів російським.

Варто зазначити! 23 вересня о 23:00 за Київським часом почнеться засідання Ради Безпеки ООН високого рівня з обговоренням російської війни проти України. У ній візьме участь Володимир Зеленський.

Що відомо про візит Зеленського до Нью-Йорка?