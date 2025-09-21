Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Які зустрічі заплановані у Володимира Зеленського найближчим часом?

Українська сторона готується до активної дипломатії. Разом з партнерами обговорюватимуться кроки для завершення війни. Так зустрічі Володимира Зеленського відбудуться в межах тижня Генеральної Асамблеї ООН.

Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн, з усіх частин світу – з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – уже завтра,

– анонсував президент України.

Протягом тижня Володимир Зеленський також може зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Окрім цього Зеленський візьме участь у саміті щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Український лідер має надію, що під час зустрічей та переговорів світ зможе налаштуватися на сильні дії заради миру.

Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна?

Президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус у коментарі 24 Каналу розповів, що хоча Дональд Трамп і намагається організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, шанси на успішні переговори низькі. Сторони мають зовсім протилежні цілі. Відтак Зеленський і Путін можуть везти розмову лише про заморожування бойових дій, а не про цілковитий мир.

Що відомо про підготовку зустрічі Трампа та Зеленського?