З’являлася інформація про готовність обох сторін до зустрічі, але кожна з них висуває умови. Чому така зустріч практично нереальна 24 Каналу пояснив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Чи готові сторони?

Раніше Україна не розглядала можливості прямих переговорів з очільником Кремля, але, як зауважив Пінкус, все змінилося після зустрічі Зеленського і Трампа 28 лютого. Зеленський дещо змінив риторику щодо пропозицій Дональда Трампа. Він відмовився від слова "ні", але дає зрозуміти, що готовий до мирних переговорів за умови гарантій безпеки.

Відступати від вимог щодо гарантій безпеки Зеленський не буде і в майбутньому, навіть якщо відбудуться прямі переговори між Росією та Україною, переконаний Пінкус. Втім, він мало вірить в особисту зустріч Путіна та Зеленського.

Головна ціль Путіна – окупувати всю Україну, а Зеленський не віддасть жодної території.

Якщо переговори будуть, то лише про заморожування лінії фронту, яка є сьогодні, і ні метру землі додатково, це стосується і 25% не окупованої Донецької області, на яку претендує Путін,

– наголосив Пінкус.

Тому намагання Трампа всадити Зеленського та Путіна за стіл переговорів приречені на провал. Адже цілі обох діаметрально протилежні.

Крім того, перед особистими переговорами, сторони обмінюються чорновими варіантами пропозицій, узгоджуються основні результати заздалегідь, а українська та російська сторони ніколи не дійдуть до спільного знаменника.

У Трампа, на жаль, тільки одна ціль: за будь-яку ціну всадити їх за стіл переговорів, звернутися до всього світу, зокрема до комітету Нобелівської премії, і сказати: "Подивіться, що я зробив – 3,5 роки триває війна, а я всадив їх за стіл переговорів. Якщо в них не вийде, це вже не моя вина, я зробив все що міг, далі це проблеми їхні та Європи",

– переконаний республіканець.

Які офіційні позиції сторін щодо переговорів?