Появлялась информация о готовности обеих сторон к встрече, но каждая из них выдвигает условия. Почему такая встреча практически нереальна 24 Каналу объяснил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Готовы ли стороны?

Ранее Украина не рассматривала возможности прямых переговоров с главой Кремля, но, как отметил Пинкус, все изменилось после встречи Зеленского и Трампа 28 февраля. Зеленский несколько изменил риторику относительно предложений Дональда Трампа. Он отказался от слова "нет", но дает понять, что готов к мирным переговорам при условии гарантий безопасности.

Отступать от требований по гарантиям безопасности Зеленский не будет и в будущем, даже если состоятся прямые переговоры между Россией и Украиной, убежден Пинкус. Впрочем, он мало верит в личную встречу Путина и Зеленского.

Главная цель Путина – оккупировать всю Украину, а Зеленский не отдаст ни одной территории.

Если переговоры будут, то только о замораживании линии фронта, которая есть сегодня, и ни метра земли дополнительно, это касается и 25% не оккупированной Донецкой области, на которую претендует Путин,

– подчеркнул Пинкус.

Поэтому попытки Трампа усадить Зеленского и Путина за стол переговоров обречены на провал. Ведь цели обоих диаметрально противоположные.

Кроме того, перед личными переговорами, стороны обмениваются черновыми вариантами предложений, согласовываются основные результаты заранее, а украинская и российская стороны никогда не придут к общему знаменателю.

У Трампа, к сожалению, только одна цель: любой ценой усадить их за стол переговоров, обратиться ко всему миру, в частности в комитет Нобелевской премии, и сказать: "Посмотрите, что я сделал – 3,5 года продолжается война, а я усадил их за стол переговоров. Если у них не получится, это уже не моя вина, я сделал все что мог, дальше это проблемы их и Европы",

– убежден республиканец.

Какие официальные позиции сторон по переговорам?