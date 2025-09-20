За його словами, є велика кількість зустрічей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами.

Дивіться також Зеленський відповів, чи можливий для України "корейський сценарій" закінчення війни

Що сказав Зеленський про візит до США?

Глава держави повідомив, що Україна розраховує на саміт щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Наразі є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті. Буде велика коаліція щодо повернення дітей.

Також буде Кримська платформа, велика кількість двосторонніх зустрічей. Окрім цього, теми бізнесу, технологій та оборони буде об'єднано економічною великою зустріччю.

Очікується і зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, зустріч перших леді України та Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання.

Зеленський зазначив, що вже підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що США будуть поруч, провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями, відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США.

Проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я б хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні,

– сказав президент.

Ставлення Дональда Трампа до війни: що варто знати?