Про це він розповів у інтерв'ю в четвер, 18 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.
Чому Трамп розчарований Путіним?
Лідер США розповів, що врегулював щонайменше сім воєн, які нібито "не підлягали вирішенню" та були "безнадійними".
Я все це зробив. А найлегшою, на мою думку, мала бути війна між Росією та Україною, завдяки моїм стосункам із президентом Путіним. Тож, я розчарований…
– сказав Трамп.
Він також прокоментував стосунки між Путіним і Зеленським, назвавши їх "жахливими".
Вони дійсно не люблять один одного… Вони ненавидять один одного, і ми побачимо, що буде далі. Я думаю, що ми знайдемо рішення,
– вважає американський президент.
Окрім того, він пригадав інцидент із російськими безпілотниками, що порушили повітряний простір Польщі. Однак Трамп відмовився коментувати те, чи навмисне це зробив Кремль.
Зрештою, розчарував політика і Європейський Союз, який продовжує купувати в Росії нафту. Саме падіння цін на неї буцімто може змусити країну-агресорку зупинитися.
На що сподівався Трамп: що кажуть експерти?
- У коментарі 24 Каналу політолог Олексій Буряченко припустив, що Трамп уже зрозумів, що не може завершити російсько-українську війну, попри численні обіцянки.
- Однією з помилок президента США, ймовірно, було те, що він не надав війні в Україні належного значення та не заглиблювався у специфіку конфлікту.
- Американський лідер міг сподіватися саме на бізнес-відносини з очільником Кремля.