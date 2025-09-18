Об этом он рассказал в интервью в четверг, 18 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Почему Трамп разочарован Путиным?

Лидер США рассказал, что урегулировал по меньшей мере семь войн, которые якобы "не подлежали решению" и были "безнадежными".

Я все это сделал. А самой легкой, по моему мнению, должна была быть война между Россией и Украиной, благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Поэтому, я разочарован..

– сказал Трамп.

Он также прокомментировал отношения между Путиным и Зеленским, назвав их "ужасными".

Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга, и мы увидим, что будет дальше. Я думаю, что мы найдем решение,

– считает американский президент.

Кроме того, он вспомнил инцидент с российскими беспилотниками, нарушивших воздушное пространство Польши. Однако Трамп отказался комментировать то, намеренно ли это сделал Кремль.

В конце концов, разочаровал политика и Европейский Союз, который продолжает покупать у России нефть. Именно падение цен на нее якобы может заставить страну-агрессора остановиться.

На что надеялся Трамп: что говорят эксперты?