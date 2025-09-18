Об этом он рассказал в интервью в четверг, 18 сентября. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Почему Трамп разочарован Путиным?
Лидер США рассказал, что урегулировал по меньшей мере семь войн, которые якобы "не подлежали решению" и были "безнадежными".
Я все это сделал. А самой легкой, по моему мнению, должна была быть война между Россией и Украиной, благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Поэтому, я разочарован..
– сказал Трамп.
Он также прокомментировал отношения между Путиным и Зеленским, назвав их "ужасными".
Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга, и мы увидим, что будет дальше. Я думаю, что мы найдем решение,
– считает американский президент.
Кроме того, он вспомнил инцидент с российскими беспилотниками, нарушивших воздушное пространство Польши. Однако Трамп отказался комментировать то, намеренно ли это сделал Кремль.
В конце концов, разочаровал политика и Европейский Союз, который продолжает покупать у России нефть. Именно падение цен на нее якобы может заставить страну-агрессора остановиться.
На что надеялся Трамп: что говорят эксперты?
- В комментарии 24 Каналу политолог Алексей Буряченко предположил, что Трамп уже понял, что не может завершить российско-украинскую войну, несмотря на многочисленные обещания.
- Одной из ошибок президента США, вероятно, было то, что он не придал войне в Украине должного значения и не углублялся в специфику конфликта.
- Американский лидер мог надеяться именно на бизнес-отношения с главой Кремля.