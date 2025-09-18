Он также назвал условие, при котором Владимир Путин будет вынужден закончить войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию лидера США и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Какое заявление сделал Трамп 18 сентября?
Трамп считает, что именно падение цен на нефть заставит Кремль прекратить войну. Американский лидер в очередной раз упрекнул европейские страны, что покупают российское сырье.
Это несправедливо по отношению к США,
– подытожил он.
Также политик вспомнил введенные для Индии и Китая пошлины.
К слову, во время пресс-конференции Трамп рассказал, что считал войну в Украине легкой для решения, однако именно из-за отношений с Путиным это оказалось сложнее. "Он меня действительно подвел... Посмотрим, чем это закончится", – сказал президент США.
Что заставит Путина остановиться: мнение экспертов
Недавно член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что война в Украине постепенно приближается к завершению.
Однако по мнению секретаря оборонного комитета парламента, народного депутата и полковника СБУ Романа Костенко, признаков окончания войны в ближайшее время пока нет, ведь бюджет Украины на 2026 год составлен с учетом продолжения боевых действий.
В свою очередь политолог Алексей Буряченко считает, что в США уже поняли, что не смогут завершить войну в Украине или хотя бы повлиять на политику Путина.