Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи.
Что сказал Трамп о войне и Путине?
Обсуждая глобальную дипломатию, Трамп снова заявил, что с момента возвращения в Белый дом он "закончил 7 войн".
Американский президент добавил, что войну в Украине считал самой легкой для решения. Но из-за отношений с диктатором Путиным это оказалось сложнее.
Он меня действительно подвел... увидим, чем это закончится,
– сказал Трамп.
Он добавил, что российский президент убивает много людей, а еще больше – теряет.
"Российские солдаты погибают быстрее, чем украинские", – заметил Трамп.
Наконец американский президент выразил надежду, что война между Россией и Украиной будет завершена и скоро будут "хорошие новости".
Визит Трампа в Великобританию: что известно?
Исторический визит Трампа в Великобританию начался 16 сентября. Правда, приезд американского президента сопровождался протестами.
В рамках визита Трамп и Стармер подписали соглашение о технологическом процветании США и Великобритании.
Перед этим американский президент встретился с королевской семьей. Без нарушений правил этикета Трампом не обошлось без нарушений правил этикета.