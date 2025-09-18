Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи.

Что сказал Трамп о войне и Путине?

Обсуждая глобальную дипломатию, Трамп снова заявил, что с момента возвращения в Белый дом он "закончил 7 войн".

Американский президент добавил, что войну в Украине считал самой легкой для решения. Но из-за отношений с диктатором Путиным это оказалось сложнее.

Он меня действительно подвел... увидим, чем это закончится,

– сказал Трамп.

Он добавил, что российский президент убивает много людей, а еще больше – теряет.

"Российские солдаты погибают быстрее, чем украинские", – заметил Трамп.

Наконец американский президент выразил надежду, что война между Россией и Украиной будет завершена и скоро будут "хорошие новости".

