Супругов Трампов встретила глава протокольной службы США, посол Моника Кроули, а также представитель короля, передает 24 Канал.

Что известно о визите Трампа в Великобританию?

Дональд и Мелания Трамп покинули лондонский аэропорт на борту вертолета.

Основные мероприятия визита американского президента начнутся 17 сентября, когда его официально встретят король и королева в Виндзорском замке.

Это второй официальный визит Трампа в Великобританию.

Обратите внимание. Ранее сообщалось, что американского президента должны были встречать с красной дорожкой, почетным караулом, парадом самолетов, историческими каретами и роскошным банкетом. А британское правительство должно было посоветовать королю, как лучше обращаться с Трампом из-за разногласий в некоторых вопросах.

К слову, перед посадкой на свой президентский самолет Трамп назвал короля "мой друг" и описал его как "элегантного джентльмена", который "так хорошо представляет страну".

В то же время в Виндзоре прошел протест против визита президента США. Протестующие скандировали, что Трампу в Великобритании не рады, и должны выйти на улицы города и 17 сентября.

