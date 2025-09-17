Супругов Трампов встретила глава протокольной службы США, посол Моника Кроули, а также представитель короля, передает 24 Канал.
Что известно о визите Трампа в Великобританию?
Дональд и Мелания Трамп покинули лондонский аэропорт на борту вертолета.
Основные мероприятия визита американского президента начнутся 17 сентября, когда его официально встретят король и королева в Виндзорском замке.
Это второй официальный визит Трампа в Великобританию.
Обратите внимание. Ранее сообщалось, что американского президента должны были встречать с красной дорожкой, почетным караулом, парадом самолетов, историческими каретами и роскошным банкетом. А британское правительство должно было посоветовать королю, как лучше обращаться с Трампом из-за разногласий в некоторых вопросах.
К слову, перед посадкой на свой президентский самолет Трамп назвал короля "мой друг" и описал его как "элегантного джентльмена", который "так хорошо представляет страну".
В то же время в Виндзоре прошел протест против визита президента США. Протестующие скандировали, что Трампу в Великобритании не рады, и должны выйти на улицы города и 17 сентября.
Перед визитом Трамп сделал заявление по Украине
Перед началом своего визита в Великобританию Трамп пообщался с прессой. Журналистка из Украины поинтересовалась у него о судьбе 17 систем Patriot, которые США обещали передать еще 2 месяца назад.
Но Трамп ушел от ответа. Вместо этого он заявил, что любит Украину и ее народ и что "этой войны никогда не должно было быть".
Также американский президент снова заверил, что закончит войну, но это оказалось сложнее, чем он ожидал из-за "чрезвычайной ненависти" между Зеленским и Путиным.