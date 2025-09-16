Зато он пообещал остановить войну и сказал, почему это сложно сделать, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп?

Журналистка сообщила Трампу, что Россия 16 сентября атаковала Харьков. На фоне этого она поинтересовалась о судьбе 17 Patriot, которые США обещали Украине еще 2 месяца назад.

Зато Трамп поинтересовался, откуда именно журналистка. На полученный ответ "из Украины" он сказал "хорошо" и начал рассказывать о любви к украинцам.

Хорошо. Смотрите. Я просто хочу сказать вам: я люблю Украину, я люблю украинский народ. Кстати, я так и подумал, что у вас есть немного украинский акцент. Но ваша страна имеет серьезные проблемы. Этого никогда не должно было произойти, этой войны никогда не должно было быть. Ваша страна имеет очень серьезные проблемы, но я это остановлю,

– заявил Трамп.

Американский президент снова сказал, что "остановил 7 войн за последние 8 месяцев". Он думал, что достичь мира в Украине будет проще, потому что он знает Путина.

Но оказалось, что нет. Потому что между Зеленским и Путиным – чрезвычайная ненависть, чрезвычайная ненависть! Но мы это остановим,

– добавил Трамп, так и не сказав, когда ожидать Patriot.

