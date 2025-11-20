Россияне попали крылатой ракетой Х-101 в многоэтажку в Тернополе. Авиаэксперты и военные обозреватели специально для 24 Канала разобрали тактику ночных обстрелов по Украине, заметив интересную закономерность, и объяснили, есть ли способ остановить страшные атаки.

Важно Их убила Россия: что известно о жертвах российского удара по Тернополю 19 ноября

Что нового появилось в тактике российских ударов?

Террористические действия со стороны России неизменны. Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский дополнительно заметил, что оккупанты могут себе позволить бить дорогими ракетами по жилым кварталам – это один из элементов запугивания и принуждения к тому, чтобы Украина сдалась.

Практически все удары происходят по гражданским городам и почти все плановые пролеты ракет обходят зоны работы противовоздушной обороны вне городов,

– сказал Храпчинский.

Россияне направляют в города большое количество средств поражения для того, чтобы ракеты попали или из-за работы систем противовоздушной обороны, в частности падения обломков, или из-за большого количества ракет, которая будет нацелена по одному объекту, перегрузит систему ПВО и какая-то одна из ракет будет не замечена.

Нам недостаточно средств радиолокации, которые нужны для того, чтобы более качественно формировать обнаружение и сопровождение целей. Потому что условно враг может использовать ракеты в тандемном режиме, когда одна ракета летит под другой, и на средствах радиолокации это выглядит как будто в воздушном пространстве один объект. Безусловно, это вводит в заблуждение наши силы радиотехнического сопровождения ракет,

– объяснил авиаэксперт.

Россия – это террорист, который активно использует все свои средства поражения для того, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению. Уже не важны удары по стратегическим объектам, потому что под ударами преимущественно энергетика, жилые кварталы и тому подобное.

Однако есть и хорошие новости – Соединенные Штаты согласовали Украине обновление некоторых систем Patriot, что позволит увеличить количество средств поражения на одной пусковой установке. В то же время производство ракет PAC-3 не увеличилось – в месяц около 54 ракет. Тогда как Россия только в октябре использовала по Украине 95 ракет "Искандер М".

О тактике обстрелов и проблемах с отражением: смотрите видео

Россия намеренно бьет по гражданским: что на это указывает

Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап отметил, что россияне реализуют свою стратегию гибридной войны, уничтожения и создания условий энергетической блокады для Украины.

Сейчас враг использует тактику "выжженной земли". Это ежедневные удары по прифронтовым системам снабжения электроэнергии или газа. Цель россиян – региональная энергетическая изоляция,

– сказал Криволап.

По его словам, основной удар во время атаки 19 ноября был по Бурштынской ТЭС. Это связано с тем, что Бурштынская ТЭС – основной энергетический хаб из Европы, через который Украина получает импорт электроэнергии.

В то же время Россия целенаправленно атаковала многоэтажный дом в Тернополе. К тому же оккупанты ударили не просто ракетой Х-101, она была с кассетным боеприпасом. На фотографии разрушенного дома четко видно мелкие отверстия от кассетного заряда, которые посекли стены.



Поврежденный дом в Тернополе / Фото: Иван Ступак

"Данный тип боеприпаса используют именно для того, чтобы было максимальное впечатление. Кроме этого, ракета, которая попала в дом, на подлете выбрасывала тепловые ловушки для того, чтобы сделать невозможным ее уничтожение", – добавил авиационный эксперт.

Это свидетельствует о том, что ракета шла специально для того, чтобы поразить гражданский объект, убить людей, нанести максимальные разрушения повреждения.

О сознательном терроре против гражданского населения: смотрите видео

В последних российских атаках появилась новая закономерность

Военный обозреватель Денис Попович заметил, что удар по Киеву был примерно неделю назад, 14 ноября. Через несколько дней состоялась атака по западным регионам Украины.

Вероятно, впоследствии может произойти атака по Днепру, Кременчугу, Полтаве. То есть по Приднепровской Украине. После того снова Киев. Примерно такую очередность я для себя увидел,

– сказал Попович.

К тому же он отметил, что Киев враг атакует дронами и большим количеством баллистических ракет. Возможно, противник учитывает то, что возле столицы могут быть сосредоточены комплексы ЗРК Patriot, которые способны сбивать баллистику, то крылатые ракеты Х-101 и "Калибры" преимущественно атакуют другие города, в частности Львов и Тернополь.

О новой закономерности в российских атаках: смотрите видео

Что известно об обстреле Тернополя?