Натомість він пообіцяв зупинити війну і сказав, чому це складно зробити, передає 24 Канал.
Що сказав Трамп?
Журналістка повідомила Трампа, що Росія 16 вересня атакувала Харків. На тлі цього вона поцікавилася про долю 17 Patriot, які США обіцяли Україні ще 2 місяці тому.
Натомість Трамп поцікавився, звідки саме журналістка. На отриману відповідь "з України" він сказав "добре" та почав розповідати про любов до українців.
Добре. Дивіться. Я просто хочу сказати вам: я люблю Україну, я люблю український народ. До речі, я так і подумав, що у вас є трохи український акцент. Але ваша країна має серйозні проблеми. Цього ніколи не мало статися, цієї війни ніколи не мало бути. Ваша країна має дуже серйозні проблеми, але я це зупиню,
– заявив Трамп.
Американський президент знову сказав, що "зупинив 7 війн за останні 8 місяців". Він думав, що досягти миру в Україні буде найпростіше, бо він знає Путіна.
Але виявилось, що ні. Бо між Зеленським та Путіним – надзвичайна ненависть, надзвичайна ненависть! Але ми це зупинимо,
– додав Трамп, так і не сказавши, коли очікувати Patriot.
Допомога Україні: останні новини
Раніше повідомлялося, що Конгрес США схвалив оборонні витрати на 2026 рік, з яких 400 мільйонів доларів виділять на військову допомогу Україні.
16 вересня видання Reuters повідомило, що Білий дім схвалив перший пакет допомоги для України у сфері озброєнь, профінансований союзниками. Схвалено нібито дві поставки на суму 500 мільйонів доларів.
Тим часом уряд Данії вирішив проігнорувати близько 20 своїх законів, аби якомога швидше побудувати завод української компанії Fire Point, де виготовлятимуть тверде ракетне паливо.