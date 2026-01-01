Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Які основні переваги Patriot у захисті українських міст?

У Міноборони нагадали, що Patriot – зенітний ракетний комплекс виробництва США.

Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст,

– зазначили у міністерстві.

Міністерство оборони назвало основні переваги Patriot:

Універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими.

"Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 кілометрів на годину відповідно", – зазначили у Міноборони.

Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі.

Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет,

– наголосили у міністерстві.

Багатозадачність. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей.

Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей. Автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.

Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет. Дальність і висота. Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 кілометри та відстані до 160 кілометрів, а також закривають великі території.

"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", – резюмували у Міноборони.

До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів в етері 24 Каналу, що Україні все ще потрібно більше комплексів ППО для протидії ворожій балістиці. Окрім того, за словами експерта, необхідно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів.

