Про це повідомив посол США у Польщі Томас Роуз, передає 24 Канал з посиланням на Polska Zbrojna.
Що відомо про ППО у Варшаві?
За словами Томаса Роуза, лідерство Варшави у питанні протиповітряної оборони – важливий сигнал для союзників та потенційних противників Польщі. Посол зазначив, що навіть у США не впроваджені системи IBCS (Integrated Battle Command System) повністю.
Довідка: система IBCS збирає дані з різних радарів, формує загальну ситуацію у повітряному просторі, чим допомагає операторам реагувати на загрози.
Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про завершення першого етапу впровадження програми Wisła. Зазначається, що це багаторівнева система ППО та ПРО, яку країна впроваджує разом зі Сполученими Штатами.
Сьогодні багато говоримо про загрозу з боку дронів, але не можна забувати про балістичні й маневрові ракети, а також про повітряні цілі, проти яких ми маємо бути готовими,
– зауважив Косіняк-Камиш.
Чи готується Європа до війни?
В ISW заявляють, що не варто вірити обіцянкам Росії про відсутність планів нападати на ЄС і НАТО. Аналітики стверджують, що Москва регулярно порушує міжнародні угоди.
Раніше WSJ писало, що у Європі побоюються, що мирна угода на умовах Росії може спровокувати масштабнішу війну на континенті.
Крім того, Урсула фон дер Ляєн після чергової зустрічі "Коаліції охочих" наголосила, що ЄС зберігатиме єдність у підтримці України та захищатиме Європу.