Про це заявила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання у форматі "Коаліції охочих" 8 грудня, пише 24 Канал.

Дивіться також Мирний план США: чи є 28 пунктів планом капітуляції України та чи варто на це погоджуватися

Що в Єврокомісії кажуть про зустріч Коаліції охочих?

Урсула фон дер Ляєн поінформувала президента Зеленського та присутніх лідерів про два ключові пріоритети – підтримку України та підвищення оборонної готовності Європи.

Ми всі знаємо, що стоїть на кону, і ми знаємо, що у нас більше немає часу на гаяння. Забезпечення фінансової підтримки допоможе забезпечити виживання України, і це вирішальний акт європейської оборони,

– заявила вона.

Президентка Єврокомісії зауважила, що у цю нову еру геоекономіка йде пліч-о-пліч з геополітикою. "Ми знаємо про різкий вплив наших санкцій на воєнну економіку Росії. Разом з нашими союзниками Європа має засоби та бажання посилити тиск на Росію, щоб вона сідала за стіл переговорів", – продовжила вона.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що у той час, як Україна докладає справжніх дипломатичних зусиль для досягнення миру, Росія постійно обманює та зволікає, висміює дипломатію та посилює удари, вдаючи, що прагне миру.

"Нас об'єднують не лише оборонні інтереси, а й спільні цінності. І саме так ми будемо діяти. Об'єднані у підтримці України та у захисті Європи", – резюмувала очільниця Єврокомісії.

Що відомо про переговори у Лондоні?