Об этом заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания в формате "Коалиции желающих" 8 декабря, пишет 24 Канал.

Смотрите также Мирный план США: является ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться

Что в Еврокомиссии говорят о встрече Коалиции желающих?

Урсула фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского и присутствующих лидеров о двух ключевых приоритетах – поддержку Украины и повышение оборонной готовности Европы.

Мы все знаем, что стоит на кону, и мы знаем, что у нас больше нет времени на промедление. Обеспечение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины, и это решающий акт европейской обороны,

– заявила она.

Президент Еврокомиссии отметила, что в эту новую эру геоэкономика идет бок о бок с геополитикой. "Мы знаем о резком влиянии наших санкций на военную экономику России. Вместе с нашими союзниками Европа имеет средства и желание усилить давление на Россию, чтобы она садилась за стол переговоров", – продолжила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в то время, как Украина прилагает настоящие дипломатические усилия для достижения мира, Россия постоянно обманывает и медлит, высмеивает дипломатию и усиливает удары, делая вид, что стремится к миру.

"Нас объединяют не только оборонные интересы, но и общие ценности. И именно так мы будем действовать. Объединенные в поддержке Украины и в защите Европы", – резюмировала руководительница Еврокомиссии.

Что известно о переговорах в Лондоне?