Что происходит с экономикой ЕС?

Из-за этого, как пишет Bloomberg, буксует и более широкая стратегия перезапуска Евросоюза. Журналисты рассказали детали, ссылаясь на разговор с рядом чиновников и дипломатов, которые тесно сотрудничали с чиновницей и ее командой.

За более чем 7 лет во главе Еврокомиссии 67-летняя Урсула фон дер Ляйен помогла ЕС преодолеть последствия пандемии, войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также возвращение Дональда Трампа в Белый дом с его тарифной политикой.

Впрочем, в одной из основных задач – усилении единого рынка и повышении конкурентоспособности блока – заметного прорыва достичь так и не удалось. Так что теперь наружу начинает выходить напряжение, которое накапливалось годами:

на закрытой встрече в Берлине бывшие коллеги Урсулы из фракции, возглавляемой консервативной ХДС, потребовали проверки полномочий комиссии;

а представители крупных технологических компаний упрекнули ее в слишком медленном продвижении решений, важных для бизнеса.

Фон дер Ляйен, возможно, является самым влиятельным председателем Еврокомиссии за всю историю ЕС. Однако мы наблюдаем, как ее небольшая группа надежных, но перегруженных работой чиновников допускает все больше ошибок, а столицы стран ЕС выражают все более сильное и враждебное сопротивление,

– отметил Муджтаба Рахман исполнительный директор по вопросам Европы в Eurasia Group и бывший чиновник ЕС.

Чрезмерно централизованная система управления и нежелание делегировать полномочия создают "узкие места", которые тормозят принятие важных решений. В частности, проект стратегии завершения формирования внутреннего рынка ЕС, который команда вице-президента Стефана Сежурне подготовила еще в ноябре, месяцами оставался без внимания. Европарламент и государства-члены увидели документ лишь за несколько дней до его публикации в конце апреля.

Между тем бизнес все чаще воспринимает Европу как регион, теряющий темп развития и оказывается зажатым между США и Китаем.

Показательным стало заявление финансового директора ASML Holding Роджера Дассена. По его словам, лишь 1% доходов самой дорогой компании Европы приходится на регион EMEA, что он назвал "серьезным тревожным сигналом" для промышленности.

Еще одним примером стал подход Фон дер Ляйен к формированию долгосрочного бюджета ЕС – темы, которая традиционно вызывает острые споры относительно расходов и источников финансирования. Проект плана снова не показывали еврокомиссарам до последнего момента, а государства-члены остались недовольны недостатком консультаций, хотя речь шла о рекордных суммах – почти 2 триллиона евро.

Через несколько часов после презентации Берлин публично раскритиковал инициативу. Канцлер Фридрих Мерц был особенно недоволен предложением ввести корпоративные налоги, ведь незадолго до этого пообещал немецкому бизнесу снизить налоговую нагрузку.

Как складываются отношения с США?

Теперь фон дер Ляйен фактически стала одним из главных лиц Европы на международной арене, о чем Трамп в шутку упомянул в прошлом году в Белом доме после заключения торгового соглашения.

Со всеми этими странами, я не знаю, думаю, вы можете быть мощнее всех этих людей за этим столом,

– сказал он о президенте Еврокомиссии, приветствуя Мерца, Эммануэля Макрона и Джорджию Мелони.

Несмотря на сложную международную ситуацию – от новых заявлений Трампа по Гренландии до ударов по Ирану, которые повлияли на мировые энергорынки, – собеседники западных медиа считают, что фон дер Ляйен слишком часто вмешивается в геополитические кризисы, даже за пределами своих прямых полномочий.

Интересно! Сам американский президент также подвергается критике относительно своей экономической политики. По последнему опросу Financial Times, такие его действия не "категорически" или "несколько" не одобряют 58% избирателей. Еще 55% опрошенных убеждены, что введенные импортные пошлины навредили США.