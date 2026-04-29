Сколько Украина получит от ЕС на дроны?

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в среду, 29 апреля, на заседании Европейского парламента, пишет ЕП.

Руководительница Еврокомиссии еще раз подчеркнула, что ЕС выполнил свое обещание предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро так или иначе.

Теперь мы выполнили это обещание. Мы выплатим первый транш в размере 45 миллиардов евро за 2026 год, еще в этом квартале,

– отметила фон дер Ляйен.

Чиновница напомнила, что кредит предназначен для поддержки финансовых возможностей и обороноспособности Украины. Причем две трети от суммы пойдут именно на оборону.

По словам фон дер Ляйен, объем первого оборонного транша составит 6 миллиардов евро.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии В то время как Россия усиливает свою агрессию, Европа усиливает нашу поддержку Украины. Первый оборонный пакет будет касаться дронов из Украины для Украины, стоимостью около 6 миллиардов евро.

Кроме того, президент Комиссии подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддерживать "храбрый украинский народ и Вооруженные силы" Украины.

Напомним! 23 апреля после двух месяцев проволочек Евросоюз наконец согласовал кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Он рассчитан на 2026 – 2027 годы. Этот заем ЕС намеревался окончательно утвердить еще в феврале, но средства заблокировала Венгрия. Ее премьер Виктор Орбан требовал восстановить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", поврежденным российскими атаками, и до тех пор отказывался уступать.

Куда Украина хочет направить кредит?

По правилам, согласованными ЕС, в 2026 году Украина должна получить половину кредита – 45 миллиардов евро.

На усиление обороноспособности украинской армии из этой суммы направят 28,3 миллиарда евро.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении на заседании Европейского совета отметил, что средства кредита прежде всего пойдут на закупку вооружения, в частности, для систем ПВО.

Спасибо всем европейским лидерам за европейский пакет поддержки Украины. Это действительно поможет,

– подчеркнул глава государства.

По информации издания The Telegraph, оборонные средства кредита Киев намерен потратить:

на американские системы ПВО Patriot;

британские ракеты Storm Shadow;

украинские беспилотные технологии;

и другое вооружение.

Украине нужно все из этого списка. Всегда будет оставаться потребность в танках и мобильной огневой мощи. Также нужны средства дальнобойного поражения – именно здесь важны Storm Shadow и другие современные системы,

– уверен Джордж Баррос из Института изучения войны (ISW)

Важно! Украине не нужно будет возвращать средства ЕС, если Россия не выплатит репараций за причиненный ущерб. Как пояснил в комментарии 24 Каналу экономист Сергей Фурса, ЕС вынужден был выбрать такую форму займа вместо более выгодного репарационного кредита из замороженных российских активов. Ведь с одной стороны на европейцев давила Москва, а с другой – Вашингтон.

Почему кредита на 90 миллиардов может быть мало?

Из-за сопротивления Венгрии Евросоюзу трудно было принять кредит Украине на 90 миллиардов евро. Однако аналитики предупреждают, что и этих средств может быть мало.

По информации издания The Wall Street Journal, в Брюсселе уже опасаются, что ЕС придется возвращаться к вопросу финансирования Украины уже в следующем году, а не в 2028-м, как планировали ранее,.

Дело в том, что дефицит украинского финансирования на 2027 год увеличился с момента первоначального планирования кредита. Теперь на бюджетные нужды Украины, вероятно, понадобится дополнительно еще 19 миллиардов евро.