Что известно о первом транше по кредиту ЕС?

О том, когда Украина получит финансирование на 29026 год, пишет Укринформ.

Смотрите также Денег катастрофически не хватает: Путин хочет "потрусить" компании и банки

Так, во время пресс-конференции после встречи президента Украины с президентом Еврокомиссии и президентом Евросовета появились детали относительно первого транша по финансированию ЕС.

Урсула фон дер Ляйен рассказала первые поступления по кредиту на 90 миллиардов Украина сможет получить "еще в этом квартале". В частности чиновница акцентировала, что сумма транша составит 50% или 45 миллиардов евро.

Заметьте! Эта часть средств нужна Украине на 2026 год.

В то же время президент ЕК отметила, что Евросоюз будет усиливать поддержку Украины ровно настолько, насколько Россия будет усиливать агрессию. В частности чиновница отметила, что выполнила свое обещание, которое давала во время визита в Украину еще в феврале. Речь идет о том, что ЕС предоставит финансирование "так или иначе".

И сегодня мы выполняем это обещание. Большая часть подготовительной работы для реализации кредита в размере 90 миллиардов евро уже выполнена,

– объяснила Урсула фон дер Ляйен.

Президент добавила, что 23 апреля – хороший день как для Украины, так и для Европы.

Что еще нужно знать о кредите на 90 миллиардов для Украины?

С 20 февраля 2026 года финансирование Украины блокировали в Венгрии. Так, Петер Сийярто, министр иностранных дел страны, сообщал, что это вынужденный шаг. А снять вето с кредита Венгрия согласна только после восстановления транзита через трубопровод "Дружба".

Так, блокирование европейских средств для Украины продолжалось 2 месяца. А 21 апреля Украина отремонтировала поврежденный участок нефтепровода и выполнила основное условие для разблокирования средств, которую ставила Венгрия.

Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", что была повреждена российским ударом. Нефтепровод может восстановить функционирование, – отмечал президент.

Зато он комментировал ситуацию, как неопределенную. Ведь никто не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся.

Уже 23 апреля послы стран ЕС завершили письменное согласование и окончательно решили предоставить Украине финансирование и ввести 20-й пакет санкций против России.

Что еще нужно знать о кредите на 90 миллиардов для Украины?