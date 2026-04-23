Об этом сообщает Reuters. Журналисты ссылаются на министерство экономики Словакии.

К теме "Дружба" возвращается: сколько зарабатывает Украина с транзита и почему Россия получает в разы больше

Что известно о возобновлении поставок нефти в Словакию через "Дружбу"?

Журналисты указали, что нефтепровод "Дружба" стал одним из самых политически напряженных объектов инфраструктуры в Европе после остановки поставок российской нефти в Венгрию и Словакию в январе.

То есть перерыв в поставках длился более трех месяцев. Впрочем, прием нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" уже восстановлен.

Венгрия и Словакия продолжают зависеть от российской нефти и газа и пытаются поддерживать поставки, несмотря на усилия ЕС прекратить импорт российских энергоносителей после вторжения России в Украину в 2022 году,
– добавили в Reuters.

Обратите внимание! На фоне ситуации вокруг "Дружбы" The Economist написали, что между Украиной и Европой произошел раскол. Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд в комментарии 24 Канала сказал, что эта оценка преувеличена.

В чем суть конфликта вокруг "Дружбы"?

  • Украина прекратила поставки российской нефти в Европу. Дело в том, что атакой был поврежден нефтепровод "Дружба". Венгрия и Словакия не поверили и делали различные громкие заявления. Следует сказать, что это происходило на фоне парламентских выборов в Венгрии.

  • 21 апреля Владимир Зеленский заявилремонт нефтепровода "Дружба" завершен. Но никто не может гарантировать, что Россия не повторит атаки на трубопроводную инфраструктуру.

  • На следующий день президент написал: "Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба".

  • Таким образом, наше государство рассчитывает на одобрение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Ранее это блокировали Венгрия и Словакия, объясняя, что деньги будут, только когда будет нефть.

  • По данным Politico, окончательное одобрение кредита состоится 23 апреля на Кипре во время неформального саммита лидеров ЕС. Туда лично отправился Зеленский.

  • Словацкие СМИ пишут, что первые поставки в Slovnaft поступят лишь через несколько дней. В Slovnaft почти на 100 процентов перешли на нероссийскую нефть, которую импортируют по трубопроводу Adria из хорватского порта Омишаль. Но может быть, что вернутся к российской нефти.

  • Премьер Словакии Роберт Фицо не радуется открытию "Дружбы". По его словам, доверие между Словакией и Украиной подорвано.