Об этом сообщает Reuters. Журналисты ссылаются на министерство экономики Словакии.
Что известно о возобновлении поставок нефти в Словакию через "Дружбу"?
Журналисты указали, что нефтепровод "Дружба" стал одним из самых политически напряженных объектов инфраструктуры в Европе после остановки поставок российской нефти в Венгрию и Словакию в январе.
То есть перерыв в поставках длился более трех месяцев. Впрочем, прием нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" уже восстановлен.
Венгрия и Словакия продолжают зависеть от российской нефти и газа и пытаются поддерживать поставки, несмотря на усилия ЕС прекратить импорт российских энергоносителей после вторжения России в Украину в 2022 году,
– добавили в Reuters.
Обратите внимание! На фоне ситуации вокруг "Дружбы" The Economist написали, что между Украиной и Европой произошел раскол. Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Аслунд в комментарии 24 Канала сказал, что эта оценка преувеличена.
В чем суть конфликта вокруг "Дружбы"?
Украина прекратила поставки российской нефти в Европу. Дело в том, что атакой был поврежден нефтепровод "Дружба". Венгрия и Словакия не поверили и делали различные громкие заявления. Следует сказать, что это происходило на фоне парламентских выборов в Венгрии.
21 апреля Владимир Зеленский заявилремонт нефтепровода "Дружба" завершен. Но никто не может гарантировать, что Россия не повторит атаки на трубопроводную инфраструктуру.
На следующий день президент написал: "Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба".
Таким образом, наше государство рассчитывает на одобрение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Ранее это блокировали Венгрия и Словакия, объясняя, что деньги будут, только когда будет нефть.
По данным Politico, окончательное одобрение кредита состоится 23 апреля на Кипре во время неформального саммита лидеров ЕС. Туда лично отправился Зеленский.
Словацкие СМИ пишут, что первые поставки в Slovnaft поступят лишь через несколько дней. В Slovnaft почти на 100 процентов перешли на нероссийскую нефть, которую импортируют по трубопроводу Adria из хорватского порта Омишаль. Но может быть, что вернутся к российской нефти.
Премьер Словакии Роберт Фицо не радуется открытию "Дружбы". По его словам, доверие между Словакией и Украиной подорвано.