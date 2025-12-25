Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, чи достатньою є підтримка партнерів щодо забезпечення Україні захисту від російських атак. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні для частини систем ППО бракує певних типів ракет. Він додав, що це стосується не тільки протиповітряної оборони.

Які програми підтримки України діють з боку партнерів?

Мусієнко наголосив, що існують певні задекларовані рішення щодо фінансової підтримки України з боку партнерів, зокрема, у питання протиповітряної оборони.

Це ініціативи із закупівлі озброєння для України за процедурою програми PURL. Передбачається, що європейські країни інвестуватимуть кошти у закупівлю озброєння, зокрема, ППО. Системи протиповітряної оборони і особливо ракети до них – це один із пріоритетів на порядку денному,

– підкреслив він.

Також Україна отримала рішення від європейських партнерів щодо забезпечення фінансування на 2026 – 2027 роки на 90 мільярдів євро. Частина цих коштів, за його словами, теж буде інвестовано в оборонно-промислові комплекси європейських країн, що, зокрема, здатні виробляти ракети-перехоплювачі.

Крім того, продовжують реалізовуватися програми з виробництва ракет для систем ще радянського зразка, запаси яких за час цієї війни значно вичерпалися у більшості країн.

Актуальними залишаються програми, що спрямовані на протидію дронам. У цьому сенсі, на його думку, є обережний оптимізм, тому що у 2026 році будемо виходити на програму стіни дронів щодо окремих населених пунктів, що розташовані вздовж лінії фронту. Це Херсон, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Запорізький напрямок, а також Одещина.

Проте тут потрібне комплексне рішення. Нещодавно президент України заявляв у контексті Одещини про те, що дрони-перехоплювачі ефективні, ця модель ППО себе виправдовує. Але ж виробники наразі не встигають за масштабами обсягу, який готова купити держава. Проте оскільки є попит, має бути відповідне фінансування, і тоді буде збільшене виробництво,

– пояснив військовослужбовець.

Важливо також відзначити посилення Повітряних сил – безпосередньо авіації. Про це свідчать, за його словами, гарні результати відбиття повітряних атак ворога під час останніх масштабних ракетних обстрілів України.

"Як свідчить статистика, пілоти прогресують, досвід та професіоналізм здобуваються, і відповідно йдеться про те, що ракети для збиття, для перехоплення є", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Які існують важливі потреби?

Водночас не можна стверджувати, за словами військового, що входимо у 2026 рік, маючи все необхідне для наших систем ППО. Україні все ще потрібно більше комплексів, особливо для протидії балістиці. Також, зокрема, потрібно більше боєприпасів до відповідних систем озброєння які, використовують мобільні вогневі групи.

Проте, як додав він, розв'язання питання фінансування надасть можливість, зокрема, по існуючих програмах, закуповувати необхідне озброєння.

