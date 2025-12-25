Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, достаточна ли поддержка партнеров по обеспечению Украине защиты от российских атак. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украине для части систем ПВО не хватает определенных типов ракет. Он добавил, что это касается не только противовоздушной обороны.

Какие программы поддержки Украины действуют со стороны партнеров?

Мусиенко отметил, что существуют определенные задекларированные решения по финансовой поддержке Украины со стороны партнеров, в частности, в вопросе противовоздушной обороны.

Это инициативы по закупке вооружения для Украины по процедуре программы PURL. Предполагается, что европейские страны будут инвестировать средства в закупку вооружения, в частности, ПВО. Системы противовоздушной обороны и особенно ракеты к ним – это один из приоритетов на повестке дня,

– подчеркнул он.

Также Украина получила решение от европейских партнеров по обеспечению финансирования на 2026 – 2027 годы на 90 миллиардов евро. Часть этих средств, по его словам, тоже будет инвестировано в оборонно-промышленные комплексы европейских стран, что, в частности, способны производить ракеты-перехватчики.

Кроме того, продолжают реализовываться программы по производству ракет для систем еще советского образца, запасы которых за время этой войны значительно исчерпались в большинстве стран.

Актуальными остаются программы, направленные на противодействие дронам. В этом смысле, по его мнению, есть осторожный оптимизм, потому что в 2026 году будем выходить на программу стены дронов по отдельным населенным пунктам, расположенных вдоль линии фронта. Это Херсон, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Запорожское направление, а также Одесская область.

Однако здесь требуется комплексное решение. Недавно президент Украины заявлял в контексте Одесской области о том, что дроны-перехватчики эффективны, эта модель ПВО себя оправдывает. Но производители пока не успевают за масштабами объема, который готово купить государство. Однако поскольку есть спрос, должно быть соответствующее финансирование, и тогда будет увеличено производство,

– пояснил военнослужащий.

Важно также отметить усиление Воздушных сил – непосредственно авиации. Об этом свидетельствуют, по его словам, хорошие результаты отражения воздушных атак врага во время последних масштабных ракетных обстрелов Украины.

"Как показывает статистика, пилоты прогрессируют, опыт и профессионализм приобретаются, и соответственно речь идет о том, что ракеты для сбивания, для перехвата есть", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Какие существуют важные потребности?

В то же время нельзя утверждать, по словам военного, что входим в 2026 год, имея все необходимое для наших систем ПВО. Украине все еще нужно больше комплексов, особенно для противодействия баллистике. Также, в частности, нужно больше боеприпасов к соответствующим системам вооружения которые, используют мобильные огневые группы.

Однако, как добавил он, решение вопроса финансирования позволит, в частности, по существующим программам, закупать необходимое вооружение.

