Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство Reuters, якому про це повідомили його джерела.

Дивіться також Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні опинилась під загрозою, – Politico

Що відомо про схвалення пакету допомоги Україні?