В связи с этим американский лидер заявил, что ему придется принять участие в переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Трамп о мирных переговорах?

По мнению президента США, он будет вынужден принять участие в мирном урегулировании войны в Украине.

Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть вместе в одной комнате,

– заявил Трамп.

Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко о главном