Журналисты встретили американского лидера в Бедминстере перед его вылетом в Вашингтон. Они спросили президента США о провале переговоров между Украиной и Россией, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Breaking News на YouTube.

Смотрите также "Документ, который поддерживает Трамп и Европа": Зеленский высказал свое видение гарантий безопасности

Что сказал Трамп о нехватке результатов в войне против Украины?

Так, представители СМИ напомнили, что Дональд Трамп заявил, что через две недели станет понятно, в каком направлении движутся переговоры по Украине. Президент отмечал, что после этого он примет "очень важное решение": или введет масштабные санкции или не будет делать ничего. Политик отметил, что, мол, он будет обращать внимание на то, чья именно будет вина, что соглашение заключить не удалось: Украины или России.

Прошло две недели, никакого прогресса в урегулировании войны в Украине нет. Анонсированной Трампом двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина тоже не произошло.

Журналисты теперь поинтересовались у Трампа, определил ли он, кто виноват в том, что ситуация зашла в тупик. Президент США отметил, что это не имеет значения.

Тупик? Это не имеет значения. Это не важно, потому что когда это начнется, это будет очень-очень сильно. Так что это не важно,

– довольно абстрактно отреагировал Трамп.

Какие еще последние заявления об Украине сделал Трамп?