Американский лидер признал Москву агрессором после нескольких месяцев сопротивления такому определению. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что пишут об усилении позиции Трампа в отношении Москвы?

В воскресенье, 14 сентября, когда президент США вспомнил о потерях среди украинских и российских военных он сказал:

На этой неделе погибло 8 тысяч солдат из обеих стран. Несколько больше из России, но когда ты агрессор, то и потери больше

Ранее Дональд Трамп отказывался осуждать Москву за вторжение. В издании напомнили, как в феврале его администрация поддержала Россию и Северную Корею, проголосовав против резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения России. США также выступили против заявления G7, которая называла Россию агрессором.

Впрочем, летом позиция Трампа в отношении Кремля изменилась. Администрация президента США начала давить на Владимира Путина, который отказывается от мирных переговоров непосредственно с Владимиром Зеленским.

Жесткая позиция Трампа не заставила Путина сесть за стол переговоров с Зеленским, поэтому администрация США сталкивается с растущим давлением ввести жесткие санкции против России. Он заверил, что сделает это только после того, как Европа прекратит покупать российскую нефть и усилит собственные ограничения.

Обратите внимание! Крупнейшими покупателями российских энергоносителей в ЕС остаются Венгрия и Словакия, которые выступают против попыток Еврокомиссии постепенно отказаться от них.

Кроме этого, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон стремится полностью вытеснить российский газ. "Чем больше мы сможем задушить способность России финансировать эту кровавую войну, тем лучше для всех нас", – сказал он.

Последние заявления Дональда Трампа: что известно?