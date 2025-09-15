Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с Дональдом Трампом, которое циркулирует в сети.
Что сказал Дональд Трамп об умных людях?
В сети появилось видео, где Дональд Трамп выступает с речью в своем Национальном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Во время выступления американский президент сделал неожиданное признание.
Умные люди меня не любят, вы знаете об этом?
– сказал Трамп.
После этого в зале раздался смех, очевидно, эти слова американского президента восприняли как шутку.
Глава Белого дома также добавил, что этим умным людям, которые его не любят, "не нравится то, о чем мы говорим".
Дональд Трамп шокировал новым заявлением / Видео с аккаунта @patriottakes в соцсети Х
Справочно! В конце августа издание The Hill писало, что рейтинг одобрения Трампа упал до нового минимума за его второй срок. 37% избирателей заявили, что одобряют работу президента, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют.
Какие еще громкие заявления делал Трамп ранее?
Президент США заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если страны НАТО также примут в этом участие и прекратят покупать российскую нефть. Трамп также предложил ввести пошлины на Китай от 50 до 100%.
Глава Белого дома в интервью Fox News сказал, что он в очередной раз недоволен Владимиром Путиным. По словам Трампа, его терпение "быстро заканчивается" и пригрозил "сильным ударом" российскому диктатору.
Реагируя на инцидент с российскими дронами в Польше, который произошел 10 сентября, Дональд Трамп сказал, что беспилотники могли "случайно залететь" в польское воздушное пространство. Однако добавил, что не рад, что "что-то происходит, связано со всей этой ситуацией".