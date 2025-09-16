Журналісти зустріли американського лідера в Бедмінстері перед його вильотом до Вашингтона. Вони запитали президента США про провал переговорів між Україною та Росією, передає 24 Канал із посиланням на Forbes Breaking News на ютубі.

Дивіться також "Документ, який підтримує Трамп і Європа": Зеленський висловив своє бачення гарантій безпеки

Що сказав Трамп про брак результатів у війні проти України?

Так, представники ЗМІ нагадали, що Дональд Трамп заявив, що за два тижні стане зрозуміло, у якому напрямку рухаються переговори щодо України. Президент наголошував, що після того він ухвалить "дуже важливе рішення": або запровадить масштабні санкції або не робитиме нічого. Політик наголосив, що, мовляв, він звертатиме увагу на те, чия саме буде провина, що угоду укласти не вдалося: України чи Росії.

Минуло два тижні, жодного прогресу у врегулюванні війни в Україні немає. Анонсована Трампом двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна теж не відбулася.

Журналісти тепер поцікавилися у Трампа, чи він визначив, хто винен у тому, що ситуація зайшла у глухий кут. Президент США наголосив, що це не має значення.

Глухий кут? Це не має значення. Це не важливо, тому що коли це почнеться, це буде дуже-дуже сильно. Так що це не важливо,

– доволі абстрактно відреагував Трамп.

Які ще останні заяви про Україну зробив Трамп?