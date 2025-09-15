Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Дональда Трампа, которые цитирует Forbes.

Какие заявления сделал Трамп относительно санкций против России?

На вопрос журналистов о том, ожидает ли президент США, что НАТО ужесточит санкции против России, Трамп ответил, что союзники не выполняют свою работу.

НАТО должно объединиться. Европа должна объединиться и действовать. Послушайте, Европа – это мои друзья, но они покупают нефть у России, поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто, знаете, полностью отказывается от этого. Но Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть,

– сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, санкции, которые европейские страны вводят против России, не являются достаточно жесткими. Трамп также отметил, что готов вводить торгово-экономические ограничения, но европейские партнеры должны также усилить свои санкции.

"Я готов двигаться вперед, но они (европейцы – 24 Канал) тоже должны это делать. Я думаю, что они это сделают, но сейчас они только говорят, а не действуют. Посмотрите, они покупают нефть у России. Мы не покупаем нефть у России. Они покупают много нефти у России. Это не сделка", – объяснил американский лидер.

Кроме того, Трамп сказал, что Европа не должна покупать у России ни газ, ни нефть, а США тратят много денег на помощь.

Что сказал Трамп непосредственно о войне?

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что хочет остановить убийства в Украине, а также сказал, что на этой неделе между двумя странами "погибло почти 8 000 молодых солдат", больше со стороны России.

Также президент США признался, что думал, что остановить войну в Украине будет легко.

Я думал, что это будет для меня легко, но это оказалось тяжелым. Ненависть между Зеленским и Путиным является непостижимой. Люди верят, что они будут разговаривать, а я не знаю. Думаю, мне придется вести все переговоры. Они ненавидят друг друга,

– объяснил глава Белого дома.

На вопрос, когда именно состоятся эти переговоры, Трамп сказал, что относительно скоро.

"Они (Зеленский и Путин – 24 Канал) так сильно ненавидят друг друга, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться", – отметил американский лидер.

Что говорил президент США ранее относительно санкций?