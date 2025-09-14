Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Streat Journal. Как отмечает издание, самые интенсивные ракетные и беспилотные удары пришлись на лето 2025 года
Как Россия игнорирует призывы к миру?
Исследование WSJ показало, что Россия часто усиливает удары сразу после переговоров или телефонных звонков между американскими, украинскими и российскими чиновниками.
Количество запущенных дронов в разрезе лет / Center for Information Resilience
В частности, враг усилил авиаудары после встречи в Стамбуле в мае. Еще один рост интенсивности атак произошел после телефонного разговора Трампа и Путина в начале июля.
Менее чем через неделю после разговора, и всего через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал российского президента за "кучу глупостей", Россия осуществила тогда крупнейшую на тот момент комбинированную атаку, выпустив 728 дронов и 13 ракет, многие из которых были нацелены на Киев,
– указывают авторы материала.
Подготовка к саммиту Трампа и Путина на Аляске в середине августа принесла в Украину двухнедельный период затишья. Однако это позволило россиянам накопить дроны и ракеты, поэтому сразу после встречи удары усилились.
Как менялись атаки России с приходом Трампа / Center for Information Resilience
Что известно о политике Трампа в отношении России?
Дональд Трамп неоднократно угрожал принять меры против России, но постоянно находил отговорки. Чаще всего американский лидер апеллировал к тому, что он якобы не хочет мешать мирным переговорам по Украине.
Однако ни угрозы, ни обещания экономического сотрудничества не помогли приблизиться к завершению войны.
WSJ считает, что ставку Трампа на дружбу с Путиным стала ошибкой. Даже после того, как президент США аплодисментами и красной дорожкой встретил военного преступника на Аляске, Россия не только не прекратила массированные удары по Украине, а наоборот – усилила.
На днях президент США снова заявил, что готов ввести санкции против Москвы, однако при условии, что все страны НАТО откажутся от российской нефти и введут тарифы против Китая. Однако как сам Трамп, так и его советники прекрасно понимают, что это требование невыполнимо.