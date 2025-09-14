Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streat Journal. Як зауважує видання, найінтенсивніші ракетні та дронові удари припали на літо 2025 року
Дивіться також Вбивство Чарлі Кірка – тепер норма для США: чому його вбили та що це означає для України
Як Росія ігнорує заклики до миру?
Дослідження WSJ показало, що Росія часто посилює удари одразу після переговорів або телефонних дзвінків між американськими, українськими та російськими посадовцями.
Кількість запущених дронів у розрізі років / Center for Information Resilience
Зокрема, ворог посилив авіаудари після зустрічі у Стамбулі у травні. Ще одне зростання інтенсивності атак відбулося після телефонної розмови Трампа та Путіна на початку липня.
Менш ніж за тиждень після розмови, і лише за кілька годин після того, як Трамп розкритикував російського президента за "купу нісенітниць", Росія здійснила тоді найбільшу на той момент комбіновану атаку, випустивши 728 дронів і 13 ракет, багато з яких були націлені на Київ,
– вказують автори матеріалу.
Підготовка до саміту Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня принесла в Україну двотижневий період затишшя. Однак це дало змогу росіянам накопичити дрони і ракети, тому одразу після зустрічі удари посилилися.
Як змінювалися атаки Росії з приходом Трампа / Center for Information Resilience
Що відомо про політику Трампа щодо Росії?
Дональд Трамп неодноразово погрожував вжити заходів проти Росії, але постійно знаходив відмовки. Найчастіше американський лідер апелював до того, що він нібито не хоче заважати мирним переговорам щодо України.
Однак ні погрози, ні обіцянки економічної співпраці не допомогли наблизитися до завершення війни.
WSJ вважає, що ставку Трампа на дружбу з Путіним стала помилкою. Навіть після того, як президент США оплесками і червоною доріжкою зустрів воєнного злочинця на Алясці, Росія не лише не припинила масовані удари по Україні, а навпаки – посилила.
Днями президент США знову заявив, що готовий ввести санкції проти Москви, проте за умови, що всі країни НАТО відмовляться від російської нафти і введуть тарифи проти Китаю. Однак як сам Трамп, так і його радники чудово розуміють, що ця вимога нездійсненна.