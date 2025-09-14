Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Streat Journal. Як зауважує видання, найінтенсивніші ракетні та дронові удари припали на літо 2025 року

Як Росія ігнорує заклики до миру?

Дослідження WSJ показало, що Росія часто посилює удари одразу після переговорів або телефонних дзвінків між американськими, українськими та російськими посадовцями.

Кількість запущених дронів у розрізі років / Center for Information Resilience

Зокрема, ворог посилив авіаудари після зустрічі у Стамбулі у травні. Ще одне зростання інтенсивності атак відбулося після телефонної розмови Трампа та Путіна на початку липня.

Менш ніж за тиждень після розмови, і лише за кілька годин після того, як Трамп розкритикував російського президента за "купу нісенітниць", Росія здійснила тоді найбільшу на той момент комбіновану атаку, випустивши 728 дронів і 13 ракет, багато з яких були націлені на Київ,

– вказують автори матеріалу.

Підготовка до саміту Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня принесла в Україну двотижневий період затишшя. Однак це дало змогу росіянам накопичити дрони і ракети, тому одразу після зустрічі удари посилилися.

Як змінювалися атаки Росії з приходом Трампа / Center for Information Resilience

Що відомо про політику Трампа щодо Росії?