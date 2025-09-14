Також Трамп вимагає від членів Альянсу припинити купувати російську нафту й запровадити високі тарифи проти Китаю. Водночас американський лідер та його радники чудово розуміють, що цю вимогу неможливо реалізувати, передає 24 Канал із посиланням на NYT.
Чому Трамп поставив Європі нездійсненну умову?
Найбільшими покупцями російської нафти в Європі залишаються дві країни з авторитарними лідерами, яких Трамп поважає – Угорщина та Туреччина. І Будапешт, і Анкара навряд чи відмовляться купувати нафту агресора.
Більшість інших європейських держав істотно скоротили імпорт російської нафти. Водночас деякі все ще залежать від російського газу, про який Трамп не згадав.
Трамп неодноразово погрожував діями проти Росії, але завжди залишав собі привід від них відмовитися. Найпоширенішою відмовкою президента США від запровадження нових санкцій проти Москви було те, що він нібито не хоче заважати мирним переговорам щодо України.
Нагадаємо, що спершу Дональд Трамп наполягав на повному припиненні вогню, однак Кремль відкидаю цю ідею і продовжував масовані обстріли України.
Американський лідер пригрозив серйозними санкціями, якщо Росія упродовж 50 днів, які він потім скоротив до 10, не зробить кроки назустріч миру.
8 серпня добіг кінця строк ультиматуму для Путіна, але санкції запроваджені не були.
У Кремлі нібито переконали адміністрацію американського президента, що готові до поступок, і домоглися зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Після неї республіканець знову дав час російському диктатору, аби зустрітися із Зеленським. Однак і цього не сталося.
І ось тоді Трамп нібито погодився запровадити нові санкції проти Росії, однак якщо члени НАТО повністю відмовляться від російської нафти.
Зауважимо, що США таки увели санкції проти Росії, хоча й не прямі. Експортні обмеження були застосовані щодо низки компаній з Росії, Китаю, Індії, Туреччини та інших країн, які здійснювали поставки для потреб військово-промислового комплексу Росії, а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.