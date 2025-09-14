Також Трамп вимагає від членів Альянсу припинити купувати російську нафту й запровадити високі тарифи проти Китаю. Водночас американський лідер та його радники чудово розуміють, що цю вимогу неможливо реалізувати, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

Чому Трамп поставив Європі нездійсненну умову?

Найбільшими покупцями російської нафти в Європі залишаються дві країни з авторитарними лідерами, яких Трамп поважає – Угорщина та Туреччина. І Будапешт, і Анкара навряд чи відмовляться купувати нафту агресора.

Більшість інших європейських держав істотно скоротили імпорт російської нафти. Водночас деякі все ще залежать від російського газу, про який Трамп не згадав.

Трамп неодноразово погрожував діями проти Росії, але завжди залишав собі привід від них відмовитися. Найпоширенішою відмовкою президента США від запровадження нових санкцій проти Москви було те, що він нібито не хоче заважати мирним переговорам щодо України.