Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

До яких кроків може вдатися Трамп?

Аналітик Нік Пейтон Уолш пояснив, що віра Трампа ґрунтувалася на уявленні, що Москва може стати "потенційним союзником" США у протистоянні з Китаєм, хоча насправді дедалі більше перетворюється на енергетичного васала Пекіна.

Хибне тлумачення ситуації дорого обійшлося Україні – і через публічну невизначеність щодо американської підтримки, і через вікно можливостей, яке дозволило російським військам просуватися на фронті.

Водночас Вашингтон знову зробив для себе важливі й очевидні висновки.

Зараз Путін максимально використовує виграний час. Українські чиновники побоюються, що російські війська знову готуються до вирішального наступу на Покровськ на сході та можуть просунутися в районі Куп’янська на півночі.

У неділю Трамп пригрозив "другою фазою" санкцій проти Росії – ймовірно, розширенням тарифів на Індію та їх запровадженням у Китаї.

Однак 50%-ві тарифи проти Нью-Делі поки що не мали суттєвого ефекту – окрім того, що змусили Моді відвідати Пекін і сісти до лімузина Путіна – і, як повідомляють джерела CNN, очевидно збільшать закупівлі Індією російської нафти на 15 – 50% у найближчі місяці,

– йдеться в матеріалі.

Законодавці США також підготували законопроєкт, який пропонує санкції проти російських банків і тих, хто з ними співпрацює, а також тарифи до 500% на країни, що купують російську нафту.

Таким чином, у Трампа є ще більше важелів впливу. Це створює дивну ситуацію, коли його невійськові заходи проти Москви перевищують кроки його попередника Джо Байдена,

– додав Нік Пейтон Уолш.

Зазначається, що Трамп дає змогу Європі фінансувати постачання зброї для України, зокрема ракет дальньої дії, які раніше Байден не схвалював.

За словами аналітиків, нові санкції можуть серйозно вдарити по дедалі більш крихкій економіці Росії у момент її вразливості. Водночас Москва мала достатньо часу, щоб підготуватися до потенційних обмежень, а також отримує значну підтримку від союзників для їх обходу.

