Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, пояснивши, що план дій в США стабільний, ніж те, що може вигадати й заявити Трамп.

Росія – провідник небажаних для США тенденцій

В реальній політиці в американського президента не так багато засобів діяти навмання. Вона його підводить до того, що тактика деконфліктизації з частиною країн Глобального Півдня, до яких, зі слів Божка, вже можна відносити й Росію, провалюється.

США можуть зробити певний крок назад, але Трампу нічого не заважає перейти до жорсткіших кроків щодо Росії. В нього немає серйозних перешкод використовувати щодо неї іншу риторику, особливо з огляду на те, що переговорний процес провалюється,

– озвучив Божко.

Голова Центру політичних студій "Доктрина" зауважив на тому, що Росія сьогодні не дає бажаного США не тільки в контексті України, а й в інших питаннях. Москва залишається провідником небажаних для Вашингтона тенденцій у глобальній політиці, зокрема це стосується розмов про те, аби надати БРІКС статусу політичного об'єднання проти Заходу, наміру країн цього альянсу знайти заміну долара.

"Це не той конфлікт, який Трамп може забути й проігнорувати. Він основний, який буде його супроводжувати протягом його каденції, як і наступного президента США і як це було з попереднім – Байденом", – спрогнозував Божко.

