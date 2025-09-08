Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Тарас Загородній, додавши, що Європі також пропонують ввести вторинні санкції проти Індії.

Питань більше до ЄС, ніж США

Європейці не купують російські нафтопродукти напряму, вони купують їх в Індії, які перероблені з нафти Росії. Політтехнолог пояснив, що зараз Трамп буде тиснути на країни Європи, аби вони припинили лицемірити.

Якщо вони дійсно хочуть закінчення війни, то треба перестати купувати російську нафту і газ всього лише на 25 мільярдів щорічно, металургійної продукції – на 2 мільярди, вони також купують аграрну продукцію, добрива. А що таке добрива? Це перероблений газ,

– озвучив Загородній.

Політтехнолог наголосив, що сьогодні виникають питання в першу чергу до Європи, яка повинна робити конкретні кроки, а не вдавати, що у всьому винні Сполучені Штати Америки.

"Сподіваюсь, що в них буде спільна позиція. Чи дотиснуть вони – питання поки що відкрите. Варто розуміти, що основні санкції Україна повинна накладати сама ударами по нафтогазовій інфраструктурі Росії, а далі, якщо США запровадять свої санкції – це буде додаткова вишенька на торті", – вважає Загородній.

