Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Тарас Загородній, додавши, що Європі також пропонують ввести вторинні санкції проти Індії.
Питань більше до ЄС, ніж США
Європейці не купують російські нафтопродукти напряму, вони купують їх в Індії, які перероблені з нафти Росії. Політтехнолог пояснив, що зараз Трамп буде тиснути на країни Європи, аби вони припинили лицемірити.
Якщо вони дійсно хочуть закінчення війни, то треба перестати купувати російську нафту і газ всього лише на 25 мільярдів щорічно, металургійної продукції – на 2 мільярди, вони також купують аграрну продукцію, добрива. А що таке добрива? Це перероблений газ,
– озвучив Загородній.
Політтехнолог наголосив, що сьогодні виникають питання в першу чергу до Європи, яка повинна робити конкретні кроки, а не вдавати, що у всьому винні Сполучені Штати Америки.
"Сподіваюсь, що в них буде спільна позиція. Чи дотиснуть вони – питання поки що відкрите. Варто розуміти, що основні санкції Україна повинна накладати сама ударами по нафтогазовій інфраструктурі Росії, а далі, якщо США запровадять свої санкції – це буде додаткова вишенька на торті", – вважає Загородній.
Санкції проти Росії: останні заяви сторін
Президент США заявив, що готовий вводити нові санкції щодо Росії. Дональд Трамп також повідомив, що очікує візиту низки європейських лідерів, які прибудуть у Вашингтон для обговорення можливості завершення російсько-української війни.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що всі варіанти для посилення санкційної політики в бік Росії вже готові. Проте він пояснив, що для того, аби дійсно був ефект від введення санкцій, має рішуче проявити себе у цьому напрямку і Європа.
Європейський Союз повідомив, що працює над 19 пакетом санкцій проти Росії. Він передбачатиме обмеження стосовно російського банківського, енергетичного і нафтового секторів.
Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що санкційні обмеження мало впливають на ситуацію в Росії. Він висловився, що Україна та Європа начебто "нав'язують" Сполученим Штатам введення санкцій проти Росії.