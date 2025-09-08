Як реагують на Росії щодо санкцій від США?
Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, на фоні можливого посилання санкцій з боку США заявив, що усі обмеження насправді дають мало ефекту, передає 24 Канал.
Крім того, нові рішення щодо санкцій проти Росії нібито Вашингтону нав'язують.
Санкції – це той порядок денний, який підтримують київський режим і європейські країни. Вони роблять все, щоб залучити Вашингтон до своєї орбіти та нав'язати ці санкції. Ми, звичайно, всі заяви беремо до уваги,
– пояснив Пєсков.
Речник також наголосив, що Росія попри все продовжить йти шляхом досягнення своїх цілей.
Для нас було б краще досягати наших цілей та забезпечувати нашу безпеку політико-дипломатичними методами, але в той час, коли це неможливо через відсутність взаємності, ми продовжуємо СВО,
– додав Дмитро Пєсков.
Які нові санкції введуть проти Росії?
В ЄС вже готуються до нового пакету санкції проти Росії – 19-го по рахунку. Відтак, вони можуть торкнутися російських банків, енергетичних компаній, платіжних систем та інших сфер.
Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що США та Європа також обговорюють вторинні тарифи проти Росії. Хоч на сьогодні Дональд Трамп утримується від запровадження прямих санкцій, але тарифи на закупівлю російської нафти таки увів проти Індії.
Відомо, що у Вашингтоні серйозно розглядають можливість запровадити нові обмеження проти Росії, зокрема другорядні. Тобто йдеться про підвищення мит для більшої кількості країн, які продовжують купувати російську нафту.