Як реагують на Росії щодо санкцій від США?

Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, на фоні можливого посилання санкцій з боку США заявив, що усі обмеження насправді дають мало ефекту, передає 24 Канал.

Крім того, нові рішення щодо санкцій проти Росії нібито Вашингтону нав'язують.

Санкції – це той порядок денний, який підтримують київський режим і європейські країни. Вони роблять все, щоб залучити Вашингтон до своєї орбіти та нав'язати ці санкції. Ми, звичайно, всі заяви беремо до уваги,

– пояснив Пєсков.

Речник також наголосив, що Росія попри все продовжить йти шляхом досягнення своїх цілей.

Для нас було б краще досягати наших цілей та забезпечувати нашу безпеку політико-дипломатичними методами, але в той час, коли це неможливо через відсутність взаємності, ми продовжуємо СВО,

– додав Дмитро Пєсков.

Які нові санкції введуть проти Росії?