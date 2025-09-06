Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня, американістка Олександра Філіппенко. За її словами, міністр фінансів США Скотт Бессент доволі жорстко висловлюється проти Росії. Він підтримує рішучі заходи проти країни-агресорки.

До теми "Всі варіанти на столі": Бессент не відкидає санкції проти Росії та називає дії Путіна огидними

Як США можуть натиснути на Росію?

Як наголосила Філіппенко, до того, як Бессент став частиною адміністрації Трампа, його позиція щодо Путіна та Росії не була чітко зрозумілою. Утім, під час слухань в Конгресі, він висловив критичні погляди щодо диктатора та країни-агресорки.

Зараз Бессент перебуває на боці Рубіо і тих представників адміністрації Трампа, які дійсно хочуть натиснути на Росію та змусити її сісти за переговори. Бо Путін хоче продовжувати війну та вбивати ще більше українців,

– сказала Філіппенко.

Найімовірніше, Бессент підтримує ідею посилення санкцій проти Росії. Також він мав би бути прихильним до вторинних санкцій проти країн, які торгують з Росією. Однак є питання, чи дійсно Штати запровадять ці обмеження.

У цьому випадку потрібно враховувати загальну картину, дипломатичні зусилля та погляди Трампа. Бессент говорить про вторинні санкції. Але я не впевнений, що ми щось схоже побачимо,

– зазначила Філіппенко.

Санкції проти Росії: чи є прогрес