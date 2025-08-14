Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа, яку цитує CNN.

У якому випадку Трамп введе "обмеження" для Росії?

Будуть наслідки,

– сказав Трамп під час заходу в Центрі Кеннеді у Вашингтоні.

На уточнювальне питання, чи в такому випадку він запровадить проти Росії нові санкції або мита, Трамп ухилився від відповіді.

"Я не зобов'язаний це говорити. Будуть дуже суворі наслідки", – додав голова Білого дому.

Американський президент також заявив, що ситуація в Україні ставала критичною, однак йому вдалося значно її заспокоїти.

Думаю, ви зі мною погодитеся – значно заспокоїв. Але вони як і раніше втрачають тисячі солдатів щотижня, і ми повинні розв'язати цю проблему,

– наголосив він.

Трамп також припустив, що могло б статися, якби він узагалі не втрутився у ситуацію між Україною та Росією.

"Подивіться, ми не втратили жодного солдата. Але це була війна, і якби я не втрутився, могла б початися Третя світова війна, я вам кажу. Байден не мав найменшого уявлення про те, що відбувається", – заявив колишній президент США.