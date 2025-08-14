Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа, которое цитирует CNN.

К теме "Эта встреча является подготовительной": Трамп оценил шансы на провал саммита на Аляске

В каком случае Трамп введет "ограничения" для России?

Будут последствия,

– сказал Трамп во время мероприятия в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

На уточняющий вопрос, введет ли он в таком случае против России новые санкции или пошлины, Трамп уклонился от ответа.

"Я не обязан это говорить. Будут очень суровые последствия", – добавил глава Белого дома.

Американский президент также заявил, что ситуация в Украине становилась критической, однако ему удалось значительно ее успокоить.

Думаю, вы со мной согласитесь – значительно успокоил. Но они по-прежнему теряют тысячи солдат каждую неделю, и мы должны решить эту проблему,

– подчеркнул он.

Трамп также предположил, что могло бы произойти, если бы он вообще не вмешался в ситуацию между Украиной и Россией.

"Посмотрите, мы не потеряли ни одного солдата. Но это была война, и если бы я не вмешался, могла бы начаться Третья мировая война, я вам говорю. Байден не имел малейшего представления, что происходит", – заявил бывший президент США.