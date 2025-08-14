Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Какие ожидания от встречи на Аляске?

Дональд Трамп назвал саммит на Аляске подготовительным этапом ко второй встрече – на этот раз с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США подчеркнул, что такая встреча будет "очень-очень важной, поскольку на ней будет заключено соглашение".

Будут уступки по границам, землям и тому подобное. Вторая встреча будет очень, очень важной. Эта встреча является подготовкой, это как шахматная партия. Эта встреча является подготовкой ко второй встрече, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной,

– объяснил Трамп.

Напомним, 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, что на Аляске.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин во время встречи на Аляске захочет заключить соглашение. В то же время американский лидер сомневается, что он сможет добиться немедленного прекращения огня.