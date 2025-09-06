Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик, американист Александра Филиппенко. По ее словам, министр финансов США Скотт Бессент довольно жестко высказывается против России. Он поддерживает решительные меры против страны-агрессора.

К теме "Все варианты на столе": Бессент не отвергает санкции против России и называет действия Путина отвратительными

Как США могут надавить на Россию?

Как отметила Филиппенко, до того, как Бессент стал частью администрации Трампа, его позиция в отношении Путина и России не была четко понятной. Впрочем, во время слушаний в Конгрессе, он выразил критические взгляды относительно диктатора и страны-агрессора.

Сейчас Бессент находится на стороне Рубио и тех представителей администрации Трампа, которые действительно хотят надавить на Россию и заставить ее сесть за переговоры. Потому что Путин хочет продолжать войну и убивать еще больше украинцев,

– сказала Филиппенко.

Вероятнее всего, Бессент поддерживает идею усиления санкций против России. Также он должен быть благосклонным к вторичным санкциям против стран, которые торгуют с Россией. Однако есть вопрос, действительно ли Штаты введут эти ограничения.

В этом случае нужно учитывать общую картину, дипломатические усилия и взгляды Трампа. Бессент говорит о вторичных санкциях. Но я не уверен, что мы что-то похожее увидим,

– отметила Филиппенко.

Санкции против России: есть ли прогресс