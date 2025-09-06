Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик, американист Александра Филиппенко. По ее словам, министр финансов США Скотт Бессент довольно жестко высказывается против России. Он поддерживает решительные меры против страны-агрессора.
Как США могут надавить на Россию?
Как отметила Филиппенко, до того, как Бессент стал частью администрации Трампа, его позиция в отношении Путина и России не была четко понятной. Впрочем, во время слушаний в Конгрессе, он выразил критические взгляды относительно диктатора и страны-агрессора.
Сейчас Бессент находится на стороне Рубио и тех представителей администрации Трампа, которые действительно хотят надавить на Россию и заставить ее сесть за переговоры. Потому что Путин хочет продолжать войну и убивать еще больше украинцев,
– сказала Филиппенко.
Вероятнее всего, Бессент поддерживает идею усиления санкций против России. Также он должен быть благосклонным к вторичным санкциям против стран, которые торгуют с Россией. Однако есть вопрос, действительно ли Штаты введут эти ограничения.
В этом случае нужно учитывать общую картину, дипломатические усилия и взгляды Трампа. Бессент говорит о вторичных санкциях. Но я не уверен, что мы что-то похожее увидим,
– отметила Филиппенко.
Санкции против России: есть ли прогресс
- 4 сентября состоялся телефонный разговор между европейскими лидерами и Дональдом Трампом. По данным СМИ, атмосфера была достаточно напряженной. Европейские лидеры недовольны тем, что Трамп так и не вводит санкции против России. Зато президент США не понимает, почему Европа до сих пор покупает российскую нефть.
- Ранее Дональд Трамп неоднократно выдвигал ультиматумы Путину и угрожал решительными шагами. Но санкции против России он до сих пор не ввел.
- Недавно министр финансов США Скотт Бессент оценил действия Путина после саммита в Аляске. Российский диктатор рассказывал одно, а на самом деле "подлым и мерзким способом" усилил бомбардировки Украины. Он считает, что против России таки введут санкции.