Водночас сам американський лідер розчарований європейськими країнами через за купівлю російської нафти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету Bild.
Які деталі суперечки відомі?
Bild пише, що під час телефонної розмови між лідерами країн "Коаліції охочих" і Дональдом Трампом у четвер, 4 вересня, останній звинуватив європейців у купівлі російської нафти й таким чином у побічному фінансуванні агресії Росії.
За даними джерел, європейці сказали, що її купують лише Угорщина та Словаччина. Утім, спецпредставник Стів Віткофф, який теж був присутній, сказав, що решта купує нафтопродукти, одержані з російської нафти на НПЗ Індії.
У контексті санкцій європейці висловили готовність протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Утім, невідомо, чи президент США погодився.
У виданні нагадують, що американський президент раніше неодноразово погрожував санкціями проти Росії, вимагаючи від Володимира Путіна закінчити війну, але усі визначені терміни пропустив, "не вживши жодних заходів".
"Європейська сторона не очікує, що Трамп запровадить санкції проти Росії, навіть після телефонної розмови в четвер (розмови з учасниками "Коаліції охочих")", – наголошує видання з посиланням на співрозмовників.
Що про це відомо?
Дональд Трамп низку разів погрожував Росії "дуже суворими наслідками" та санкціями, висуваючи нові ультиматуми та дедлайни. Попри це, після закінчення термінів президент США нічого не запроваджував і уникав питань про це.
Наприклад, днями польський журналіст запитав у Трампа, чому він багато разів висловлював розчарування Путіним, але не вживав жодних дій. Тоді президент США запевнив, що дії все ж були, і відчитав представника ЗМІ.
До слова, перед зустріччю з Путіним на Алясці Дональд Трамп повідомив, що якщо розмова буде безрезультатною, він розгляне можливість запровадження санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".
Водночас деякі європейські країни, зокрема Угорщина, Бельгія та Франція, досі купують російську нафту. Зазначимо, що Росія отримує величезні прибутки з продажу нафти, тому вона може продовжувати війну в Україні.