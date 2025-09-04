Водночас сам американський лідер розчарований європейськими країнами через за купівлю російської нафти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на газету Bild.

Які деталі суперечки відомі?

Bild пише, що під час телефонної розмови між лідерами країн "Коаліції охочих" і Дональдом Трампом у четвер, 4 вересня, останній звинуватив європейців у купівлі російської нафти й таким чином у побічному фінансуванні агресії Росії.

За даними джерел, європейці сказали, що її купують лише Угорщина та Словаччина. Утім, спецпредставник Стів Віткофф, який теж був присутній, сказав, що решта купує нафтопродукти, одержані з російської нафти на НПЗ Індії.

У контексті санкцій європейці висловили готовність протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Утім, невідомо, чи президент США погодився.

У виданні нагадують, що американський президент раніше неодноразово погрожував санкціями проти Росії, вимагаючи від Володимира Путіна закінчити війну, але усі визначені терміни пропустив, "не вживши жодних заходів".

"Європейська сторона не очікує, що Трамп запровадить санкції проти Росії, навіть після телефонної розмови в четвер (розмови з учасниками "Коаліції охочих")", – наголошує видання з посиланням на співрозмовників.

Що про це відомо?