Що Трамп вимагає від Європи?

Трамп у четвер, 4 вересня, долучився до конференц-дзвінка країн "Коаліції рішучих" під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами чиновника з Білого дому, французький президент та інші європейські лідери запросили Трампа приєднатися до зустрічі у дистанційному форматі, на якій обговорювалася допомога Україні у війні проти Росії.

Під час дзвінка Трамп розкритикував закупівлю російської нафти Європою та закликав відмовитися від нафтопродуктів Кремля, які "допомагають фінансувати війну".

Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, адже лише за рік Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу палива ЄС,

– навів чиновник слова Трампа.

Також американський президент наголосив, що європейські лідери повинні застосувати економічний тиск проти Китаю, який продовжує торгувати з Росією і таким чином фінансує воєнну машину Кремля.